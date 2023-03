Der Ethernet-Switch EX4400.

Juniper Networks, Anbieter von sicheren und KI-gesteuerten Netzwerken, präsentierte einen in der Cloud gehosteten Campus-Fabric-Workflow. Dieser vereinfache die Bereitstellung von Unternehmensnetzwerken, verringere die Zeit bis zur Bereitstellung und minimiere die Kosten für eventuell anfallende Fehlerbehebung. Darüber hinaus biete der EX4400-24X-Distributions-Switch die Leistung der Juniper-eigenen Mist KI und der Cloud für Campus-Distributions- und Top-of-Rack-Umgebungen in energieeffizienten Rechenzentren.

Campus-IT-Abteilungen stehen vor der Herausforderung, komplexe L2/L3-Switching-Fabrics wie EVPN/VXLAN zu konfigurieren und zu testen. Das führt dazu, dass sie diese Architekturen entweder ganz vermeiden oder unnötig viel Zeit und Geld für die Fehlersuche aufwenden. Der Workflow für Mist Wired Assurance nutzt die hauseigene Mist KI und die Cloud, um diese Herausforderungen zu meistern. Die Anwenderschaft könne nun gängige, standardbasierte Campus-Fabrics wie EVPN Multihoming, EVPN Core/Distribution und IP Clos in einem einfachen dreistufigen Prozess bereitstellen, in dem sie die gewünschte Topologie auswählen, Geräte/Rollen zuweisen und anschließend die Konfiguration ausrollen.

Die Mist KI biete die proaktive Identifizierung und Behebung von Problemen, um eine erfolgreiche Fabric-Implementierung und einen optimierten Betrieb zu ermöglichen. Mit Wired Assurance könne man beispielsweise eine Vielzahl von Switching-Problemen, wie fehlende VLANs, Port-Flaps und defekte Kabel, einfach identifizieren und beheben. Darüber hinaus vereinfache die Lösung die Einrichtung automatisierter gruppenbasierter Richtlinien und ermögliche so Mikrosegmentierung für eine verbesserte Sicherheit von Anwendungen und IoT-Geräten. Der Marvis Virtual Network Assistant (VNA) nutze Natural Language Understanding, um einfache Antworten auf komplexe Probleme zu geben und proaktiv wichtige Aktionen zu identifizieren. Durch die Nutzung einer gemeinsamen Mist-KI-Engine für das gesamte Campus-/Branchportfolio von Juniper arbeiten kabelgebundener Zugang, drahtloser Access-Umgebungen und die SD-WAN-Domäne zusammen und bieten so einen umfassenden und optimierten Einblick in die Client-to-Cloud, so die weiteren Angaben.

Die EX4400-24X-Serie ist eine Ergänzung des EX-Switching-Portfolios für den Campus und die Zweigstelle. Sie ergänzt die EX4400-Produktreihe mit einem 10-Gigabit-Distributions- oder Small-Core-Switch. Diesen habe man in der Cloud entwickelt. Zudem sei er vollständig mit der Campus-Fabric-Technik kompatibel. Wie die anderen EX4400-Modelle biete auch der EX4400-24X-Switch höchstmöglichen Einfachheit und Skalierbarkeit mit Cloud-native Betriebsabläufen.

Die Switches sind laut Juniper für Mist KI optimiert, sodass IT-Teams die Bereitstellungszeiten durch Zero-Touch-Provisioning und automatisierte Workflows verkürzen können. Die Mist KI ermögliche außerdem eine schnelle Fehlerbehebung mit der Korrelation von Events in Full-Stack Umgebungen, einer proaktiven Anomalieerkennung und selbstgesteuerten Netzwerkaktionen.

Darüber hinaus bieten alle EX4400-Modelle wichtige Sicherheitsfunktionen wie MACsec AES256 und standardbasierte Mikrosegmentierung mit gruppenbasierten Richtlinien für die wachsenden Anforderungen von IoT-Geräten, so die weiteren Angaben. Sie sollen außerdem eine Echtzeitüberwachung der Datenströme und Schutz vor fortlaufenden Sicherheitsbedrohungen bieten.

Die EX4400-24X-Serie verfügt über 24 x 10GbE-Ports, verschiedene Uplink-Optionen (100GbE, 25GbE und 10GbE) und Unterstützung für bis zu zehn Member in einem Virtual Chassis. Damit sei sie ideal für Unternehmens-Campus-Verteilungsimplementierungen und Top-of-Rack-Umgebungen in energieeffizienten Rechenzentren.