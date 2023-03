Vertiv, globaler agierender Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen, stellte vor Kurzem den NetSure-IPE-Gleichrichter für den Außenbereich vor. Dieser soll den Ausbau des 5G-Netzes erleichtern und Betreibern die Möglichkeit geben, die Kapazität in Gebieten mit hohem Datenbedarf zu erhöhen. Das einfach zu installierende Gerät ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie als Backup erhältlich und soll dazu beitragen, Stromverluste bei der Versorgung von Sendeanlagen auf Türmen und Dächern zu minimieren.

Der Outdoor-Gleichrichter unterstützt die Telekommunikationsinfrastruktur in Mobilfunknetzen und ist ideal für den Einsatz am sogenannten Netzwerkrand, einschließlich 5G-Kleinzellen, RAN, verteilten Telekommunikationsnetzen und Standorten mit hohem Datenbedarf, wie Sportarenen, Konzerthallen, öffentliche Verkehrssysteme, Flughäfen, Einkaufs- und Bildungszentren, so Vertiv weiter.

Wenn der Strom ausfällt, halten die leichten und wartungsfreien Lithium-Ionen-Batterien das Netz je nach Last und Batteriekapazität eine Stunde oder länger am Laufen. Zusätzlich funktioniert das Gerät auch bei höheren Temperaturen und lädt schneller als Blei-Säure-Alternativen.

„Die zunehmende Datenübertragung über Funkzellen sowie andere anspruchsvolle Edge-Anwendungen haben den Bedarf nach einer zuverlässigen, kompakten und effizienten Stromversorgungslösung für den Außenbereich erhöht“, sagte Henrik Nilen, Global Director of DC Power Offers bei Vertiv. Das Bauteil schaffe ein innovatives Gleichstromsystem, das den Herausforderungen dieser kritischen Standorte gerecht wird.

Der Gleichrichter erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP65 für den Einsatz in rauen Außenumgebungen und kann mit einem dedizierten Lithium-Ionen Batterie-Backup ausgestattet werden, was einen schnellen und einfachen Einsatz in öffentlichen Umgebungen ermöglicht.