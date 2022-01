Der Netzwerkausrüster Juniper Networks bietet Unternehmen nun weitere Session-Smart-Router-Techniken (SSR) an. Diese lassen sich komplett über die hauseigene Mist Cloud sowie die KI-Engine des Unternehmens bereitstellen, konfigurieren und betreiben. Juniper hat außerdem die Security-Funktionen seines SSR-Portfolios um IDS/IPS- und URL-Filterfunktionen erweitert.

Juniper will seine KI-gesteuerte SD-WAN-Vision komplettieren, indem das Unternehmen den SSR-Betrieb in die Mist Cloud integriert. Dazu gehöre eine Reihe von Konfigurationselementen, die Teil des aktuellen On-Prem Session Smart Conductor sind, wie die Definition und Durchsetzung von Routing- und Sicherheitsrichtlinien sowie die Konfiguration von Peer-Pfaden. Durch die vollständige Integration von SSR in die Mist Cloud und die KI-Engine sollen Unternehmen über alle nötigen Werkzeuge verfügen, die für ein vollständiges Lifecycle-Management des gesamten Branch-Networking-Stacks erforderlich sind. Zentralisierte Abläufe und selbstgesteuerte Aktionen zur Optimierung des Benutzererlebnisses und Kostensenkung sind laut Juniper integraler Bestandteil der Lösung.

Die Session-Smart-Router sind softwarebasierte Lösungen, die sich auf jeder x86-Plattform (einschließlich der universellen CPE-Geräte der NFX-Serie) ausführen lassen. Um die Beschaffung und das Onboarding von Zweigstellen zu vereinfachen, bringt der Netzwerkausrüster nun eine weitere SSR-Serie an Geräten auf den Markt, die sich vollständig über die Mist Cloud betreiben lasse. Diese SSR-Geräte sollen die Beschaffung und Bereitstellung mit Zero Touch Provisioning über einen Claim Code erleichtern. Durch die Nutzung desselben Beschaffungsprozesses wie bei kabelgebundenen und drahtlosen Access-Switches bietet Juniper laut eigenem Bekunden eine einfache, nahtlose Lösung für „Pop-up“-Zweigstellen.

Zu den SSR-Appliances gehören die Modelle SSR120 und SSR130, die kleine und mittlere Zweigstellenplattformen mit mehreren WAN-Verbindungsoptionen bereitstellen – einschließlich LTE. Außerdem sind die SSR1000-Serie für Head-End-, Rechenzentrums- und Cloud-Bereitstellungen im Angebot.

Zudem erweitert Juniper seine SSR-Lösung um einen Branch Security Pack. Dieser Zusatz zum SSR-Basispaket biete URL-Filterung und Intrusion Detection/Prevention System (IDS/IPS) – und somit eine erhöhte Sicherheit für Netzwerke. Zusätzliche Security-Geräte seien nicht nötig.