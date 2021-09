Der Distributor Acceed hat mit dem IGAP-W99110GP+ einen dualen Outdoor Access Point in sein Programm genommen. Dieser entspreche mit Wi-Fi 6, IP68, PoE, großem Temperaturbereich und einer Vielzahl von Sicherheitsprotokollen den Anforderungen an ein stabiles und sicheres WLAN im Außenbereich.

Der IGAP-W99110GP+ ist ein wasserdichter Industrie-Access-Point für den Außenbereich, der mit dem Wi-Fi-6-Protokoll arbeitet (IEEE802.11ax). Als Schnittstellen für die Anbindung ans leitungsgebundene Netz sind ein SFP-Port und ein Gigabit-Ethernet-Port mit PoE für die lokale Stromversorgung verbaut.

Eine hohe Anwendungsflexibilität erreiche das Dual-Band-System durch den gleichzeitigen Betrieb mit Funkfrequenzen im 2,4-GHz-Band und im 5-GHz-Band, mit einer Zugriffsrate von bis zu 2,4 GBit/s und vier Spatial Streams. Beispielsweise lasse sich der GAP-W99110GP+ mit lokalen Geräten über 2,4 GHz und mit einem weiteren Access Point über 5 GHz verbinden, um ein drahtloses Backbone zu bilden.

Mit der OFDMA-Funktion (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) von Wi-Fi 6, die den Kanal in kleinere Unterkanäle aufteilt, sei es möglich, dass mehrere Nutzende gleichzeitig Daten über den IGAP-W99110GP+ im selben Kanal senden oder empfangen. Durch stetige Messung sei dem Sender die Empfangsqualität der Unterträger bei den einzelnen Nutzern bekannt. Aufgrund dieses Wissens soll er die Verwendung der Unterträger und somit die spektrale Effizienz optimieren können.

Dank MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) könne der Router mehrere WLAN-Geräte gleichzeitig mit Daten versorgen, damit die Wartezeit für WLAN-Geräte reduzieren und den Datendurchsatz im gesamten WLAN-Funknetz erhöhen. Smartphones etwa können durch die Verkürzung der Wartezeit beim Datentransfer schneller wieder in einen Sparmodus wechseln, was sich wiederum positiv auf die Akkulaufzeit auswirkt, so das Beispiel von Acceed.

Das Gehäuse mit wasserdichten Anschlüssen entspricht laut Anbieter der Schutzart IP68 und ist für den Dauereinsatz in Außenbereichen geeignet. Es könne extremen Wetter- und anderen Umweltbedingungen standhalten. Mit dem Zubehör für die Mastmontage und der eingebauten Richtantenne könne der IGAP-W99110GP+ die Funkabdeckung in einer großen Zahl von Szenarien erreichen und den Aufwand für Installation und Wartung reduzieren. Multi-Hop- und Punkt-zu-Multipunkt-Brückenfunktionen sollen außerdem die Einsatzflexibilität optimieren.

Unterstützt werde außerdem eine breite Palette von QoS-Richtlinien sowie ARP-Spoofing-Schutz. Das Management ist über Telnet, SSH, TFTP und HTTP möglich, so die weiteren Angaben.

