Dell Technologies hat seine PowerEdge-Server der XR-Reihe nach eigenen Angaben speziell für den Einsatz am Edge designt. Die neuen Modelle PowerEdge XR5610, XR7620 und XR8000 seien noch robuster als ihre Vorgänger und hielten Stößen und Schlägen sowie Vibrationen und Erschütterungen stand. Auch gegen Staub und Schmutz, raues Wetter oder extreme Temperaturen sind sie laut Dell besonders gut geschützt.

Die Widerstandsfähigkeit der Geräte entspricht den Industriestandards NEBS (Network Equipment-Building System) Level 3 und GR-3108 Class 1, wodurch sie die wichtigsten Anforderungen der Telekommunikationsbranche erfüllen. In Kombination mit ihrer kompakten Größe seien sie daher beispielsweise ideal für den Einsatz an Mobilfunkmasten in MEC (Multi Access Edge Computing)-Szenarien geeignet.

In den robusten und kompakten Gehäusen arbeiten Intels Xeon-Scalable-Prozessoren der vierten Generation. Sie enthalten auch den integrierten Beschleuniger Intel AMX (Advanced Matrix Extension), der die Leistung bei KI-Workloads wie Natural Language Processing oder die Bilderkennung verbesseren soll.

Durch die leistungsstarke Hardware, die erweiterten KI-Kapazitäten und ihre Widerstandsfähigkeit kommen die neuen Server der PowerEdge XR-Serie für eine ganze Bandbreite an Anwendungen in vielen Branchen und an vielen Standorten in Frage – gelichgültig, ob im Rechenzentrum oder am entlegensten Netzwerkrand.

Die beiden Modelle Dell PowerEdge XR5610 und XR8000 bilden die Anforderungen aktueller O-RAN-Umgebungen (Open Radio Access Network) ab und sind vRAN- und Cloud-RAN-optimiert, so Dell weiter. Der PowerEdge XR7620 sei ein echtes Arbeitstier und verfüge über leistungsstarke Beschleunigungsfunktionen für das Edge Computing. Er umfasst zwei Sockel sowie integriertes Netzwerk und hat einen erweiterbaren Speicher. Somit eigne er sich perfekt für die Datenerfassung und deren schnelle Analyse am Netzwerkrand. Durch diese Kapazitäten bietet er sich für den industriellen Einsatz oder für Telekommunikationsanwendungen an. Die Rechner sollen ab dem zweiten Quartal 2023 verfügbar sein.