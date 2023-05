Internetzugänge und Netzwerke im industriellen Einsatz sind häufig extremen Bedingungen und speziellen Anforderungen ausgesetzt. Spannungsspitzen, Vibrationen, Stöße, Feuchtigkeit und außergewöhnliche Temperaturen können der Hardware zusetzen und zu Funktionsstörungen- und ausfällen führen. Entsprechend geschützt und resistent muss Netzwerktechnik für den Industrieeinsatz gefertigt sein. Den Industrie-Switch TI-BG62i hat der US-amerikanische Netzwerkspezialist Trendnet für extreme Bedingungen am industriellen Einsatzort entwickelt.

Der Industrie-Switch verfügt über vier Gigabit-PoE+-Ports sowie zwei SFP-Slots bei insgesamt 12 GBit/s Schaltkapazität bei einer PoE-Gesamtleistung von 360W. Dazu erlaube der TI-BG62i fortschrittliche PoE-Portkontrollen wie Aktivieren/Deaktivieren von PoE, Perpetual PoE, PoE Alive Check und Fast PoE. Die beiden SFP-Slots unterstützen 1000Base-FX-Module für Langstrecken-Glasfaseranwendungen, so die weiteren Angaben.

Die Layer-2-Management-Funktionen des TI-BG62i mit fortschrittlicher Traffic-Management-Kontrolle, Fehlerbehebung und Unterstützung für SNMP-Überwachung sollen den Anforderungen moderner SMB-Netzwerke entsprechen und die Sicherheitstechnik des Gerätes. Gleichzeitig verfüge der TI-BG62i über Management-Funktionen wie Zugriffskontrolllisten, VLAN, IGMP Snooping, QoS, RMON, SNMP Trap und Syslog zur Überwachung und flexiblen Netzwerkintegration. Zudem beherrscht der TI-BG62i laut Trendnet die sogenannte „Jumbo Frame“-Technik für einen komprimierten, deutlich schnelleren Datentransfer per Paket-Versendung.

Mit einem nach der Schutzklasse IP30 ausgestatteten, robusten Metallgehäuse halte der Switch auch starken Vibrationen und harten Stößen stand und lasse sich gleichzeitig in einem großen Temperaturbereich von -40° bis +75° C in industriellen Umgebungen betreiben. Dank des Designs ohne Lüfter könne man zusätzliche Betriebsgeräusche vermeiden und den Energieverbrauch senken. Darüber hinaus besitze das Gerät eine duale, redundante Stromversorgung mit Überlastungsschutz und sei so gegen Stromschwankungen und Stromausfälle geschützt.