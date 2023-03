Der TEG-S17D verfügt über ein größeres Gehäuse als das TEG-S17-Modell.

Der US-amerikanische Netzwerkspezialist Trendnet hat mit seinen beiden High-Speed-Lösungen TEG-S17 und TEG-S17D zwei zuverlässige Unmanaged-16-Port-Gigabit-Switches vorgestellt. Diese sollen schnelle Übertragungsraten im Unternehmensnetzwerk ermöglichen.

Die Gehäuse beider Modelle sind aus Metall, sehr robust und dank der mitgelieferten Rackmount-Halterungen geeignet für 19-Zoll-1HE-Rack-Installationen, so Trendnet. Der kompaktere TEG-S17D eigne sich als Desktop-Gerät auf dem Schreibtisch.

Laut dem Netzwerkspezialisten bieten die beiden Gigabit-Switches TEG-S17 und TEG-S25D hohe Bandbreitenleistung, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit für jeweils 24-Gigabit-RJ-45-Ports. Mit Gigabit-Geschwindigkeiten und einer Gesamt-Schaltkapazität von 32 GBit/s im Vollduplex-Modus lasse sich die Effizienz des Netzwerks steigern und Netzwerkstaus beseitigen. Ein integriertes Universalnetzteil organisiere die Kabel, und Diagnose-LEDs sollen bei der Fehlersuche im Netzwerk helfen. Die beiden robusten Metall-Switche könne man per Plug-and-Play anschließen.

Das lüfterlose Design senke den Energieverbrauch und die Kosten, während sich störende Geräusche für einen leisen Betrieb eliminieren lassen sollen. Die Lösungen verfügen zudem über USB-C-Adapter, PCIe-Adapter und PoE+-Injektoren.

Darüber hinaus sorgen die Jumbo-Frame-Funktion für einen komprimierten und flüssigen Datentransfer. Eine LED-Leuchte zeige den jeweiligen Status an. Die Switches sind laut Trendnet IEEE 802.3ab-konform sowie abwärtskompatibel mit älterer Hardwaretechnik. Für diese Switches seien keine speziellen Konfigurationen erforderlich, um Geräte mit High-Speed-Ethernet einfach per Plug and Play zu verbinden und zu vernetzen.