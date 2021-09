Zyxel Networks stellte mit MagicOffice und MultiSite zwei 5G-NR-Mobilfunk-Repeater vor. Damit adressiert der Lösungsanbieter laut eigenen Angaben lückenhafte Netzabdeckung in Gebäuden, die geringe Datengeschwindigkeiten und schlechten Empfang verursachen. Darüber hinaus stellte Zyxel mit dem MG-105 und dem MG-108 zwei Unmanaged-Switches mit fünf beziehungsweise acht Ports vor, die unter anderem KMUs dabei helfen sollen, das volle Potenzial von bandbreitenintensiven Netzwerkgeräten auszuschöpfen.

Die MagicOffice- und MultiSite-Repeater sollen die Mobilfunkabdeckung verbessern, indem sie die Mobilfunksignale in Innenräumen, über mehrere Etagen, unterirdisch oder an Orten mit schwachem Signal erweitern. Darüber hinaus erkennen die Repeater den Isolationswert automatisch, sorgen für eine bestmögliche Verstärkung und passen sich regelmäßig an Veränderungen an, so die weiteren Anbieterangaben.

Der MagicOffice-Repeater sei für kleine Büros oder Geschäftsräume mit einer Fläche von bis zu 900 m² und der MultiSite-Repeater für Gebäude mit mehreren Stockwerken und einer Fläche von bis zu rund 25.000 m² geeignet. Ein Unternehmen, das das Signal über mehrere Standorte oder Stockwerke hinweg verstärken will, könne mit dem MultiSite-Repeater bis zu sieben Knoten mit weichen Koaxialkabeln kaskadieren. Die Verwaltung erfolge zentral über eine Schnittstelle, was die Installation, Verwaltung und Wartung vereinfachen und Zeit und Ressourcen sparen soll.

Außerdem präsentierte der Anbieter sein erweitertes Multi-Gigabit-Switch-Portfolio. Die nächste Generation von Netzwerkgeräten – etwa WiFi-6-Router, Network-Attached-Storage (NAS) sowie Laptops mit 2,5-GBit/s-Geschwindigkeit – benötigt eine schnellere Konnektivität. Viele Anwendende stehen vor der Herausforderung, das volle Potenzial solcher Geräte auszuschöpfen. Sein aktuelles Switch-Portfolio ist laut Zyxel für diese Personen geeignet, da sie damit auf höhere Geschwindigkeiten aufrüsten und unkompliziert die bestmögliche Netzwerkleistung erzielen können.

Der MG-105 und der MG-108 seien geeignet für professionelle Anwendende, die auf Geschwindigkeit angewiesen sind - ob beim Streaming, der Übertragung großer Dateien auf Server, NAS oder andere Geräte oder bei der Arbeit von Zuhause. Beide Switches verfügen an allen Ports über eine 2,5-GBit/s-Ethernet-Verbindung und lassen sich mit gewöhnlichen Kategorie-5e-Kabeln verwenden, so der Anbieter weiter.

Laut Zyxel sparen Anwendende Zeit für die Konfiguration und können die Plug-and-Play-Funktion ohne Verwaltung nutzen, um ein schnelleres Netzwerk sofort in Betrieb zu nehmen. Dank ihrer geringen Größe, der Wand- und Tischhalterungen und des lüfterlosen Designs seien die Switches eine unauffällige Ergänzung für Heim und Büro.

