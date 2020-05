Der Frankfurter Internetknotenbetreiber DE-CIX und der Internet-Exchange-Anbieter Netnod aus Skandinavien haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet, in der sie sich auf eine künftige Partnerschaft einigen.

Diese Partnerschaft umfasse in einem ersten Schritt die direkte Zusammenschaltung des Internetknotens DE-CIX Frankfurt und des in Stockholm ansässigen Netnod Internet-Exchange (IX). Darüber hinaus vereinbarten beide Unternehmen den Verkauf der jeweiligen Interconnection-Services an den verschiedenen Standorten der Unternehmen. Die Ausdehnung des DE-CIX-Ökosystems soll im weiteren Verlauf auf Skandinavien erfolgen.

Ivo Ivanov, CEO von DE-CIX kommentierte die Partnerschaft sehr optimistisch: „Mit Netnod haben wir den idealen Partner für die Erweiterung der globalen Reichweite des DE-CIX auf Nordeuropa und Skandinavien gefunden.” Netnod und DE-CIX teilen laut ihm die gleiche DNA und Erfahrung, die man seit Jahrzehnten in diesem Geschäft habe. “Durch diese Partnerschaft schaffen wir optimale Synergien für beide Unternehmen - wir verbinden Stockholm und Frankfurt mit dem GlobePEER-Remote-Service. Für uns bei DE-CIX ist es spannend, diese hochentwickelten digitalen Märkte in Skandinavien im Sinne unserer Kunden zu erschließen.“

Der CEO von Netnod, Lars Michael Jogbäck, verwies darauf, dass bei der engen Zusammenarbeit mit DE-CIX die Kunden nun mehr Wahlmöglichkeiten bei der Anbindung und dem Austausch von Datenverkehr erhalten. Er fügte hinzu: „Wir freuen uns auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit DE-CIX, um dazu beizutragen, Zentral-Europa und Skandinavien besser als je zuvor miteinander zu verbinden."

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.de-cix.net.