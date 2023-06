Die bisher einzeln agierenden B2B-Medienmarken connect professional, connect channel und LANline werden ab Ende Juli sowohl in Print als auch digital unter der Medienmarke connect professional bzw. connect-professional.de gebündelt.

Damit folgt connect professional der zunehmenden Nachfrage nach einer ganzheitlichen Betrachtung des ITK-Markts vom Produkt bis in den Vertriebskanal hinein:

Ob Business-Entscheider*innen, Channel-Verantwortliche oder Infrastruktur-Fachpersonal – Entwicklungen auf dem ITK-Markt betreffen sie letztlich alle. Den Anspruch, einen 360-Grad-Blick auf diese Marktentwicklungen zu haben, verwirklicht die verstärkte connect professional künftig in ihrer umfassenden Berichterstattung auf einen Blick. Sie ist damit die einzige Fachpublikation, die alle Bereiche der ITK-Branche umfassend abdeckt und hat somit eine Alleinstellung im Markt.

Die Bündelung der Medienmarken bringt zudem eine Stärkung des Content-Teams mit sich, vermeidet redundante Arbeitsprozesse und spart Papier und Energie. So stellt sich WFM in einer Zeit, in der Umweltverträglichkeit und ökologische Verantwortung eine immer größere Rolle spielen, ökologisch verantwortungsvoll auf und setzt Ressourcen sinnvoll ein.

Die Leser können sich somit auf eine innovative Plattform freuen, die aktuelle Informationen, Best Practices, Fallstudien und Expertenmeinungen auf sie zugeschnitten zusammenführt. Auch wird die connect professional den Anfang des Jahres beschrittenen Weg, vermehrt Produkttests und Kundenumfragen aus allen Marktsegmenten in die Berichterstattung aufzunehmen, fortführen.

In einer komplexen und schnelllebigen Informations- und Medienwelt informiert die neue Dachmarke connect professional umfassend, schnell und mit gewohnter Kompetenz über die ITK-Branche. Mit der Bündelung der Angebote unter connect professional schafft WEKA Fachmedien eine starke Marke mit einer hohen Reichweite in Print und Online und bietet Kunden attraktive Werbe- und Kooperationsmöglichkeiten sowie eine optimale Zielgruppenansprache.

Last but not least entsteht aus connect professional und der seit über 30 Jahren im Consumermarkt etablierten Marke connect ein einzigartiges Kompetenzcluster, das business to business, business to partner und business to consumer umspannt.