Welchen IT-Lösungen beziehen Unternehmen aus der Cloud, wo sehen sie die größten Herausforderungen und Risiken und wie oft kommt es gegebenenfalls zu Störungen und Sicherheitsvorfällen? Wir wollen es wissen! Nehmen Sie an unserer Cloud-Umfrage teil und gewinnen Sie mit etwas Glück tolle Preise.

Noch vor wenigen Jahren galt Deutschland beim Einsatz von Cloud-Technologien als Nachzügler. Zu groß waren die Sorgen um Kontrollverslust und Datenschutzaspekte, zu kompliziert gestaltete sich die Integration. Doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet, Cloud-Konzepte verschiedenster Ausprägung konnten sich in den vergangenen Jahren im mit Abstand größten Teil der Unternehmen etablieren. Viele Befürchtungen sind dem Bewusstsein um die vielen Chancen gewichen.

Hier geht es zur Studie: Cloud-Strategien 2022

Doch Cloud ist nicht gleich Cloud und das Bereitstellungsmodell hat längst nicht jeden IT-Bereich in gleicher Weise geprägt. Die Zukunft könnte daher vor allem hybriden Konzepten gehören, die Stärken aus allen Welten vereinen und etwaige Schwächen minimieren sollen – aber gleichzeitig die Komplexität der Systemlandschaft deutlich erhöhen.

Welchen Teil ihrer IT wollen Unternehmen aus der Public Cloud beziehen, wo haben Private Clouds die Nase vorn? Wo sehen IT-Entscheider und Geschäftsführung aktuell die größten Herausforderungen im Zuge der Migration und des Betriebs und welche Risiken halten gegebenenfalls nach wie vor vom Einsatz ab? Die Studie „Cloud-Strategien 2022“ von funkschau, ICT CHANNEL und LANline soll die aktuelle Cloud-Entwicklung in Deutschland beleuchten und einen detaillierten Blick in die Zukunft dieses wandlungsfreudigen, zukunftsträchtigen Technologiebereichs werfen.

Nehmen Sie jetzt teil und zeichnen Sie gemeinsam ein aussagekräftiges Bild der Cloud-Landschaft. Die Umfrage umfasst maximal 24 Fragen, die Beantwortung dauert zwischen 10 und 15 Minuten.

Hier geht es zur Studie: Cloud-Strategien 2022

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Teilnahme. Als Dankeschön haben Sie die Chance, einen der folgenden Preise zu gewinnen.

Was gibt es zu gewinnen?

1 x Amazon-Gutschein 500 Euro

2 x Amazon-Gutscheine 300 Euro

4 x Amazon-Gutscheine 100 Euro

Weitere Informationen zum Gewinnspiel finden Sie im Rahmen der Umfrage.

#CloudStrategien22

Ein großer Dank geht darüber hinaus an unsere Sponsoren Secunet und Watchguard, die diese Studie unterstützen.