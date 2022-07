WEKA FACHMEDIEN Sommernachtsfest 2022

Nach zwei Jahren Pause konnte das traditionelle Sommernachtsfest der WEKA FACHMEDIEN endlich wieder steigen. Unter dem Motto „Bavarian cool“ feierte die Elektronik- und ITK-Branche das Wiedersehen in der Bar Ludwig II im Münchner Löwenbräukeller.

Am 7. Juli war es endlich so weit: Das WEKA Sommernachtsfest konnte wieder stattfinden. Und es ließ sich feststellen: Die Feiertüchtigkeit der Branche hat nach zwei Jahren Pause in keinster Weise nachgelassen.

Das große Hallo startete auf der von einem Steinlöwen bewachten Terrasse über dem Stiglmaierplatz. Dort sowie im Saal drinnen und in der Bar Ludwig II wurde viel erzählt, gelacht, später auch ausgiebig getanzt – und das bis in die frühen Morgenstunden.

Der Himmel weiß und blau, wie er im Text der Bayernhymne besungen wird, war zwar immer mal wieder von dunklen Regenwolken verhangen. Aber die Sonne – und auch den weiß-blauen Himmel – trägt man ja schließlich im Herzen.

Schee war‘s – wie auch die Fotos der Bildergalerie zeigen.

Sommernachtsfest 2022 LANLine

