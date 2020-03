In einer Zeit, in der viele Unternehmen massiv und kurzfristig auf Heimarbeit setzen, warnen die Sicherheitsspezialisten von Radware davor, ohne entsprechende Vorbereitung Remote-Zugänge zu kritischen Anwendungen einzurichten. Wenn es darum geht, einer möglichst großen Zahl von Mitarbeitern zu ermöglichen, ihre Aufgaben so weit wie möglich aus der Ferne zu erledigen, wird die Wahl in der Regel auf Remote-Desktop- (RDP) und Unternehmens-VPN-Lösungen fallen, die den Remote-Benutzer direkt an das Netzwerk und die Server der Organisation binden.

Allerdings seien Fernzugriffslösungen seit dem vergangenen Jahr immer umstrittener geworden, da VPNs zum Angriffsvektor der Wahl für laufende Angriffe von APT-Akteuren (Advanced Persistent Threat) geworden sind. Microsofts Remote-Desktop-Lösung, die auf dem Remote-Desktop-Protokoll (RDP) basiert, war Gegenstand einer Warnung der Nationalen Security Agency in den USA, die aufzeigte, dass knapp eine Million internetfähige Rechner für die BlueKeep-Schwachstelle anfällig sind. RDP ist auch seit Jahren der bevorzugte Angriffsvektor für Lösegeldforderungen.

In jüngerer Zeit wurden das Citrix Access Gateway und der Application Delivery Controller von einer Schwachstelle beim Pfadwechsel betroffen, für die es zunächst keine Lösung gab. Darüber hinaus wurde eine Schwachstelle veröffentlicht, die es entfernten Angreifern ermöglicht, innerhalb einer Minute vor der allgemeinen Verfügbarkeit eines Fixes Zugang zu internen Netzwerken zu erhalten.

Nach einem aktuellen Bericht des Emegency Response Teams (ERT) von Radware wurden zudem im vergangenen Jahr in VPN-Produkten verschiedener führender Hersteller Schwachstellen entdeckt, die es entfernten Angreifern ermöglichen, die Kontrolle über ein betroffenes System zu übernehmen und uneingeschränkten Zugang zum internen Netzwerk zu erhalten. Die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) und das National Cyber Security Centre (NCSC) gaben Warnungen und Hinweise heraus und forderten die Administratoren auf, ihre jeweiligen VPN-Lösungen zu überprüfen und zu aktualisieren.

Auch die Gewährleistung der Business Continuity werde bei massivem Einsatz von Home Offices problematisch. Gefahr drohe dabei insbesondere von DDoS-Attacken. DDoS-Angriffe können sich viele verschiedene Quellen zunutze machen, um bösartigen Datenverkehr zu erzeugen und an das Zielopfer zu senden. Bei volumetrischen Angriffen wird versucht, die gesamte verfügbare Bandbreite zu verbrauchen. Clean-Pipe-Lösungen können zwar die Bandbreite für solche Angriffe beschränken, unterscheiden jedoch normalerweise nicht zwischen gutem und bösartigem Datenverkehr und lassen die meisten Remote-Benutzer zeitweise oder auf unbestimmte Zeit offline.

Eine heimtückischere Art von DDoS-Angriffen nutzt die Komplexität von VPN-Lösungen und Web-Diensten. Diese basieren meist auf Secure Socket Layer (SSL) oder Transport Layer Security (TLS), um die Vertraulichkeit der übertragenen Daten zu gewährleisten und in einigen Fällen die Identität beider Seiten der Kommunikation zu überprüfen und sicherzustellen. Verschlüsselte Angriffe können auf den SSL-Handshake-Mechanismus abzielen, böswillige Daten an den SSL-Server senden oder die Key Negotiation von SSL missbrauchen. Diese Angriffe machen sich die asymmetrischen Ressourcenanforderungen zunutze, um SSL-Sitzungs-Handshakes durchzuführen. Jeder SSL-Sitzungs-Handshake verbraucht fünfzehn Mal mehr Ressourcen auf dem Server als auf dem Client. Diese Asymmetrie ermöglicht es Angreifern, große Infrastrukturen mit begrenzten Ressourcen zum Absturz zu bringen. Da diese Angriffe keine massiven Mengen an Datenverkehr erzeugen, sind sie viel schwieriger zu erkennen, bevor der Dienst unterbrochen wird.

Radware empfiehlt allen potenziell betroffenen Unternehmen, ihre Schutzmechanismen zu überprüfen und gegebenenfalls auszubauen sowie Remote-Access-Software zu patchen, um den aktuellen Bedrohungen entgegenzuwirken. Zudem könne der Einsatz elastischer Cloudlösungen aufgrund ihrer einfachen Skalierbarkeit helfen, unerwartete Lastspitzen aufzufangen und Services verfügbar zu halten. Schließlich sollten alle Mitarbeiter über die Gefahr von Phishing-Attacken aufgeklärt werden.

Der komplette ERT Alert von Radware mit detaillierten Informationen zu Schwachstellen von Fernzugriffslösungen steht kostenlos zum Download zur Verfügung unter security.radware.com/ddos-threats-attacks/threat-advisories-attack-reports/coronavirus-remote-access-threats/.