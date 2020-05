Der finnische Sicherheitsanbieter F-Secure erweitert seinen MDR-Service (Managed Detection and Response) Countercept um das Angebot Countercept Rapid. Der neue Service biete denselben Nutzen wie der Countercept-Basisdienst, allerdings mehr Flexibilität bei Preisgestaltung und Vertragsbedingungen. Dank einfacher Bedienung sei der Service schnell und einfach zu implementieren. Damit eigne er sich besonders für Unternehmen, die unmittelbaren Bedarf an gemanagter Angriffsabwehr haben.

Countercept soll als Fully Managed Service Unternehmen dabei unterstützen, Bedrohungen schnell zu erkennen, zielgerichtete Angriffe innerhalb weniger Minuten aufzuspüren und sie zu eliminieren. Der Service vereint laut Anbieterangaben Threat Intelligence (gebündelte Bedrohungsinformationen), hohe Erkennungsraten sowie umfassende Funktionen zur Erkennung und Bekämpfung von Bedrohungen.

Zu den wichtigsten Funktionen von Countercept Rapid zählen laut F-Secure schnelle Bereitstellung, einfaches Onboarding, Abdeckung aller On- und Off-Premises-Geräte, erweitertes Threat Hunting sowie 24/7-Erkennungs- und Reaktionsdienste. Mittels sofortiger Remote-Response-Funktion biete der Service Schutz vom ersten Tag an. Per SLA garantiere man die Meldung eines echten Angriffs innerhalb von 15 Minuten.

Es gibt laut F-Secure keine Mindestvertragslaufzeit, die Lizenzierung erfolge pro Endpoint-Sensor und Monat. Das Angebot lasse sich einfach auf den vollständigen Countercept-Service upgraden.

