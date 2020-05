Fast drei Viertel der Entscheidungsträger in der Wirtschaft (71 Prozent) glauben, dass der Wechsel zur vollständigen Remote-Arbeit während der Covid-19-Krise die Wahrscheinlichkeit einer Sicherheitsverletzung erhöht hat. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage von Centrify, Anbieter von identitätszentrierten Privileged-Access-Management-Lösungen. Die Daten, die unter 200 Entscheidungsträgern in großen und mittleren britischen Unternehmen erhoben wurden, ergaben zudem, dass 46 Prozent bereits eine Zunahme von Phishing-Angriffen festgestellt haben, seit sie Fernarbeit durchführen.

Auch gaben mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Befragten an, dass ein privilegierter Fernzugriff durch IT-Administratoren das Risiko einer Sicherheitsverletzung berge. 79 Prozent der Entscheidungsträger haben bereits ihre Cybersecurity-Verfahren verändert, um in den nächsten drei Monaten ein hohes Volumen an Fernzugriffen bewältigen zu können. Zudem haben 73 Prozent der Unternehmen ihre Mitarbeiter zusätzlich aufgeklärt, wie sie bei der Remote-Arbeit cybersicher bleiben können, und zwar mit speziellen Schulungen zur Überprüfung von Passwörtern und Anmeldeinformationen.

„Cyberkriminelle werden zweifellos versuchen, die starke Zunahme von Remote-Arbeit ausnutzen. Daher ist es wichtig, dass Unternehmen und Mitarbeiter in diesen schwierigen Zeiten wachsam bleiben“, so Martin Kulendik, Regional Sales Director DACH bei Centrify. „Unternehmen aller Größen müssen Sicherheitsprotokolle für den Wechsel von Mitarbeitern in eine Remote-Arbeitsumgebung vorrangig behandeln.“ Dazu gehöre die Einführung professioneller Schulungen für alle Mitarbeiter, wie sie die IT- und Online-Infrastruktur sicher betreiben und ungewöhnliche, potenziell bösartige Aktivitäten erkennen können. Darüber hinaus sollten Unternehmen dem Fachmann zufolge einen identitätszentrierten Ansatz zum Schutz des privilegierten Fernzugriffs verfolgen, um sicherzustellen, dass Cyberkriminelle keinen Zugang zu sensiblen Systemen oder Daten erhalten.

