Spectra hat mit dem IGS-6325-8T8S4X sein Portfolio um einen industriellen Ethernet-Switch erweitert. Das Gerät ist nach Herstellerangaben für den Einsatz in anspruchsvollen Netzwerken mit schnellem Datentransfer und großen Datenmengen ausgelegt. Mit dem volladministrierbaren 20-Port-Switch will der Spezialist für Industrie-PCs und Automation nach eigenen Angaben einen wichtigen Baustein bei der industriellen Digitalisierung liefern, das auf leistungsstarke und zuverlässige Ethernet-Netzwerke angewiesen ist.

Mit seinem kompakten Formfaktor (76 x 107 x 152 mm) lässt sich die Lösung auf der DIN-Schiene oder an der Wand montieren. Insgesamt stellt der Switch vier 10G-SFP+- sowie 16-GbE-Ports bereit, von denen jeweils acht als RJ45- und SFP-Schnittstellen ausgeführt sind. Über die SFP-Ports ist es mittels geeigneten SFP-Modulen laut Hersteller außerdem möglich, Verbindungen bis zwei Kilometer im Multimode oder längere Backbone-Verbindung bis 120 Kilometer im Singemode aufzusetzen.

Ferner sei der IGS-6325-8T8S4X administrierbar, sodass er die hohen industriellen Ansprüche bezüglich der Datensicherheit erfüllen kann. Neben fortschrittlichen IPv6/IPv4-Management-Schnittstellen stellt der Switch zudem umfangreiche L2/L4-Switching-Funktionen sowie statische Layer-3-Routing-Funktionen zur Verfügung. Auf diese Weise soll ein zuverlässiges Routing der Daten nach individuellen Kriterien möglich sein. Die Einrichtung erfolge über ein benutzerfreundliches Web- und SNMP-Interface.

Darüber hinaus lassen sich über zwei digitale Ausgänge Power-Fail- oder Link-Lost-Ereignisse signalisieren. Zwei digitale Eingänge erfassen Alarmsignale von externen Geräten, etwa „Tür öffnet“ oder „Klimagerät defekt“, und leiten diese Benachrichtigungen per E-Mail, Syslog oder SNMP an den Administratoren weiter, so der Hersteller.

Für die industrielle Robustheit verfügt der IGS-6325-8T8S4X über eine redundante Stromversorgung, über ein IP30-Metallgehäuse und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +75 °C.

Weitere Informationen finden sich unter www.spectra.de.