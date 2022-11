Wasabi Technologies hat den Cloud Sync Manager vorgestellt. Damit bringt der amerikanische Hot-Cloud-Storage-Anbieter laut eigenen Angaben das branchenweit günstigste und leistungsstärkste Cloud-Migrations-Tool auf den Markt. Mit dem Cloud Sync Manager sollen Unternehmen weltweit ihre Daten aus Hyperscale-Cloud-Umgebungen zu Wasabi verlagern können, ohne dass dafür Egress-Kosten oder Ausfallzeiten anfallen.

Unternehmen können so Latenzzeiten reduzieren, Compliance-Anforderungen besser erfüllen und Best Practices für Datensicherung und -wiederherstellung fördern, so das Versprechen. Die Anwenderschaft erhalte mit dem Cloud Sync Manager die Möglichkeit, Daten jederzeit zwischen verschiedenen Clouds zu verschieben, Datenkopien in verschiedenen Regionen zu schützen und gleichzeitig die Leistung und Reaktionszeit ihrer Cloud-Daten zu erhöhen sowie die gesamten Speicherkosten zu senken.

Der Cloud Sync Manager umgehe die hohen Kosten und technischen Hürden, die mit der Migration von der einen Cloud zur anderen verbunden sind. Das Tool nutze private Netzwerkverbindungen, um Daten von AWS, Azure, GCP und anderen S3-kompatiblen Speichern direkt zu Wasabi zu migrieren. Dadurch lassen sich laut Wasabi die Egress-Kosten bei diesen Anbietern reduzieren, Internet-Latenzzeiten und Engpässe vermeiden, und eine schnelle Leistung bereitstellen, die es den Benutzern ermöglichen sollen, große Datensätze schnell zu verschieben.

Die Daten lassen sich ohne Ausfallzeiten übertragen, sodass Unternehmen ihre Daten schnell und ohne Unterbrechung bei der Datenübertragung in ihre ursprüngliche Cloud hochladen können, so das Versprechen. Die Bucket-Replikationsfunktion ermögliche es Unternehmen, Objekte aus einem Speicher-Bucket in einer bestimmten Wasabi-Region in einen anderen Bucket in einer anderen Wasabi-Speicherregion zu kopieren. Dies gewährleiste zusätzlichen Datenschutz, erfülle Compliance- und Souveränitätsanforderungen und minimiere Latenzzeiten.