Dell Technologies bietet seinen Partnern in Deutschland ab sofort die Möglichkeit, das Apex-Portfolio wie Apex-Data-Storage-Services sowie Apex-Cloud-Services als Reseller zu vertreiben. Neben der Resell-Option hat man zudem den Leistungsumfang erweitert, wodurch Partner mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten erhalten sollen, um individuelle Angebote für Unternehmen bereitzustellen.

Kombiniert mit eigenen ergänzenden Services biete die Resell-Option Vertriebspartnern neue Chancen, sich von Wettbewerbern zu differenzieren und die As-a-Service-Angebote einer größeren Zielgruppe zugänglich zu machen.

Um besser auf die Bedürfnisse von Unternehmen einzugehen und die Bindung an die Vertriebspartner zu erhöhen, lassen sich die Apex-Data-Storage-Services wahlweise mit oder ohne Dell Managed Services beziehen. Mit dem Update der skalierbaren und elastischen Storage-Ressourcen sollen Unternehmen die volle Kontrolle darüber erhalten, wer ihre Storage-Lösungen im täglichen Betrieb verwaltet. Das aktuelle Modell sei vor allem für Vertriebspartner interessant, die eigene Value-Added-Services anbieten wollen oder deren Kunden sich selbst um ihre As-a-Service-Lösungen kümmern möchten.

Dell erweiterte außerdem die Optionen für Vertriebspartner, Cloud-native Anwendungen mit Hilfe des VMware-Stacks zu entwickeln und Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Anwendungen zu unterstützen. Dieses Modell sei geeignet für Partner, die sich auf die Entwicklung hochwertiger Cloud-Lösungen konzentrieren und Dell den Betrieb der Infrastruktur überlassen wollen. Partner wie Service Provider, die auf den Vertrieb von Services in Abo-Modellen umgestiegen sind, sollen dadurch die Möglichkeit erhalten, IT-Ressourcen as a Service anzubieten.

Auch in Verbindung mit der nutzerseitig verwalteten On-premises-Infrastruktur Apex Private and Hybrid Cloud will Dell seinen Vertriebspartnern nun mehr Flexibilität bieten. Sie sollen künftig ihre eigenen Managed Services anbieten und Apex in umfassende Verträge rund um das RZ-Management einbinden können. Als Vertriebspartner habe man zudem die Option, einen instanzbasierten Ansatz zu implementieren, durch den Unternehmen nur für die Ressourcen bezahlen, die sie auch benötigen. Kleinere Konfigurationen mit lediglich 32 Instanzen stehen Vertriebspartnern nun ebenfalls als Angebotsvariante zur Verfügung, so die weiteren Angaben.

Darüber hinaus hat Dell spezielle Lernpfade zu Apex- und As-a-Service-Verkaufsstrategien entwickelt, die im Apex Learning Center zu finden sind. Mit ihren Zugangsdaten für das Partnerportal können Partner darauf zugreifen. Die Schulungen sollen für ein besseres Verständnis der aktuellen Erweiterungen sorgen und Partner dabei unterstützen, bestmögliche Angebote für Unternehmen zu erstellen.