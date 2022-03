Aufbau und Verwaltung von Cloud-Infrastrukturen

RAIL bietet eine hochmodulare, hochverfügbare Architektur für Private Clouds.

Mit der Scalar i6H stellte Quantum ein modulares Tape-Speichersystem für Hyperscale-Archiv-Umgebungen vor. Die Scalar i6H hat man in Zusammenarbeit mit Hyperscalern entwickelt und ist nun für Web-Scale-Unternehmen und Firmen, die Private Clouds erstellen wollen, verfügbar. Sie biete höchstmögliche Speicherdichte und lasse sich auf Wunsch komplett montiert in einem Rack liefern.

Das Anwenderunternehmen könne Wartung und Austausch einfach selbst vornehmen. Für die Verwaltung sei auch in größeren Architekturen mit mehreren Systemen keine spezifische Tape-Erfahrung erforderlich. Hinzu kommen laut Qunatum Funktionen wie Scalar Ransom Block für Ransomware-Schutz beim Aufbau cyberresilienter Private Clouds.

Die Scalar i6H reduziere mit ihrer hohen Speicherdichte den Stellflächenbedarf und die Gesamtbetriebskosten auf ein Minimum. Durch ein vereinfachtes Design und ein Service-Modell mit leicht austauschbaren Komponenten verbessere das System zudem die SLAs (Service-Level-Agreements).

Das System steht in einzelnen Racks bereit. Dies ermögliche einfache und schnelle Erweiterungen der Tape-Kapazität in großen Archiven und biete Hyperscalern und Großunternehmen mehr Flexibilität hinsichtlich Art und Ort der Tape-Bereitstellung. Ziel ist es laut Quantum, die Lösung in weniger als einer Stunde nach Anlieferung zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Im Rack könne man weitere Server mit Software unterbringen, die den Tape-Zugriff für umfangreiche Private-Cloud-Architekturen erweitert. Zudem sollen die Netzteile mit 80-Plus-Zertifizierung die Kosten für Stromversorgung und Kühlung reduzieren.

Zu den spezifischen Funktionen der Scalar i6H kommen Softwarefunktionen anderer Quantum-Scalar-Systeme, darunter Features für Ransomware-Schutz und den Aufbau von cyberresilienten Archiven. Diese umfassen Active Vault, Logical Tape Blocking sowie Scalar Ransom Block, eine Datenschutztechnik zur Umsetzung einer physischen Sperre zwischen Daten-Tapes und Library-Robotik, so die weiteren Angaben. Durch die Verknüpfung mit Quantums Cloud-basierter Analytiksoftware (CBA) sollen sich hunderte Tape-Systeme kontinuierlich überwachen lassen. Dazu kommen laut Quantum weitere Sicherheitsfunktionen wie Multi-Faktor-Authentifizierung, Datenverschlüsselung und Key-Management. Weitere Funktion seien die regelmäßige Überprüfung der Tape-Integrität mit Scalar-Extended-Data-Lifecycle-Management (EDLM) mittels regelbasierter Tape-Scans sowie proaktive Systemüberwachung und Diagnosen.

Seite 1 von 2