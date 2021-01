Commvault, Anbieter von intelligentem Daten-Management, führte seine „Backup-as-a-Service“-Lösung Metallic (BaaS) in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. Das Portfolio von Metallic biete Datensicherungslösungen in hybriden Cloud-Umgebungen und unterstütze die kritischsten Unternehmens-Workloads.

Der Software-as-a-Service-basierte (SaaS) Metallic-Cloud-Storage ist vollständig in die Commvault-Daten-Management-Software integriert, skalierbar, flexibel und in 15 Minuten einsatzbereit, so der Anbieter. Metallic nutze die Microsoft-Azure-Cloud mit Rechenzentrum in Deutschland, wobei die Daten automatisch verschlüsselt und so vor Ransomware-Angriffen geschützt sein sollen.

Die Ergänzungen des Portfolios sind laut Commvault Metallic Salesforce Backup, Metallic Edge mit Hyperscale X sowie eine erweiterte Unterstützung für die Sicherung von Oracle Database, Microsoft Active Directory und Microsoft Teams. Damit sollen Unternehmen in der Lage sein, die wachsenden geschäftlichen Herausforderungen hinsichtlich Kosten, Skalierbarkeit und Sicherheit beim Schutz kritischer Daten zu meistern.

Die Angebote von Metallic sind in 23 Ländern verfügbar und ab sofort auch in neun weiteren Nationen online, darunter Deutschland, Österreich, Frankreich, Norwegen, Polen, Portugal, Südafrika, Spanien und die Schweiz.

Metallic Backup & Recovery hat der Daten-Management-Anbieter laut eigenen Angaben als SaaS-basierte-Lösung für DSGVO-konforme Datensicherung entwickelt. Metallic biete zudem einen eingebauten Schutz gegen Cyberangriffe und Ransomware. Es lege gesicherte und unveränderliche Kopien an, die durch strenge Sicherheitskontrollen vor einem unbefugten Zugriff geschützt sind. Dank der Partnerschaft mit Microsoft nutze Metallic die sicheren und Compliance-konformen Plattform-Angebote und Tools von Azure. Die Daten sind im Azure-Rechenzentrum in Frankfurt gehostet, so das Anbieterversprechen.

Weitere Informationen stehen unter www.commvault.com zur Verfügung.

