Cyberresilienz für den Primärspeicher

Infinidat, Anbieter von Speicherlösungen für Unternehmen, stellte die InfiniBox SSA II vor. Mit dem Solid State Array der nächsten Generation will Infinidat sein Angebot an Speicher- und Cyberresilienz-Lösungen ausbauen. Gegenüber der ersten Generation der Solid State Arrays biete die InfiniBox SSA II Verbesserungen bei Leistung, AIOps und Effizienz.

Mit dem Array weitet der Anbieter die Cyberresilienz-Referenzarchitektur Infinisafe auf seine primären Speicherplattformen aus. Cyberresilienz stehe somit im gesamten Portfolio zur Verfügung. InfiniSafe kombiniere unveränderliche Snapshots von Daten, logisches Air Gapping, eine isolierte forensische Umgebung und sofortige Datenwiederherstellung.

Laut Infinidat-Bekunden bietet die InfiniBox SSA II mit einer Latenz von 35 Mikrosekunden eine geringere Latenz als jede andere vergleichbare Enterprise-Storage-Plattform. Dies ermögliche Unternehmen nicht nur eine bestmögliche Anwendungs- und Workload-Performance, sondern auch eine erhebliche Speicherkonsolidierung für mehr Effizienz und geringere Gesamtkosten.

Darüber hinaus habe Infinidat seine Software optimiert, um eine größere Anzahl paralleler Workloads zu ermöglichen. Neue Algorithmen sollen zudem für eine Optimierung der jeweiligen Workloads sorgen. Diese Verbesserungen des hauseigenen Neural Cache ermöglichen der InfiniBox eine konstant hohe Leistung und niedrige Latenz, so der Anbieter weiter. Das Neural Cache versetze die InfiniBox in die Lage, sich automatisch an Änderungen anzupassen, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist, zum Beispiel beim Hinzufügen neuer Server und Anwendungen.

Zudem führe man InfiniOps ein, eine Reihe operativer Funktionen, inklusive InfiniVerse („AIOps inside the Box“) sowie einer engen Integration mit dem AIOps-Ökosystem für Rechenzentren und einer Erweiterung der DevOps-Lösungen. Außerdem ergänzt Infindat laut eigenen Angaben die CSI-2.1.0-Unterstützung für Kubernetes-, VMware Tanzu- und RedHat OpenShift-Umgebungen. Darüber hinaus liefere das Unternehmen Erweiterungen für die Integration von Ansible, um die Verwaltung und Integration von Speichersystemen zu vereinfachen.