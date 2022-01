Die Apex-Data-Storage-Services von Dell Technologies sind ab sofort in Deutschland verfügbar. Mit dem Cloud-basierten As-a-Service-Angebot lassen sich elastische Speicherressourcen entweder On-Premises oder in einem Equinix-IBX-Rechenzentrum (International Business Exchange) nutzen. Unternehmen sollen ihre IT-Operationen nach Bedarf skalieren und an die Anforderungen anpassen können, während sie gleichzeitig eine bessere Kontrolle über ihre Speicherkosten gewinnen.

Mit Apex-Data-Storage-Services bietet Dell Technologies sein Speicherportfolio für Unternehmen als Cloud-basierten As a Service an. Unternehmen zahlen nur für den Speicher-Service, den sie tatsächlich nutzen (Block oder File in unterschiedlichen Performance-Klassen), und können diesen je nach Bedarf und gewünschtem Service-Level skalieren, so das Versprechen. Dell stellt laut eigenen Angaben die Infrastruktur bereit und übernimmt sowohl die Verwaltung als auch die Wartung.

Das Portfolio schließt die Apex-File-Services ein, die nun auch Object-Storage-Funktionen mit Unterstützung für das S3-Protokoll bieten und damit die Anwendungsmöglichkeiten auf die Entwicklung von Cloud-nativen Applikationen erweitern. Dieser Ansatz ermögliche es Unternehmen, Anwendungen zu transformieren, um mehr Agilität und Kontrolle zu erhalten.

Unternehmen können zwischen drei Performance-Stufen für die Apex-Block- und File-Services mit Vertragslaufzeiten von einem oder drei Jahren wählen, wobei die Basiskapazität je nach Service und Stufe bereits bei 50 TByte startet, so die Angaben von Dell. Die Speicherressourcen sollen sich problemlos über die Apex-Konsole buchen lassen. So seien Unternehmen in der Lage, über die Konsole Kapazität, Leistung sowie Kosten in Echtzeit zu überwachen und ihr Bezugsmodell je nach Bedarf anzupassen.

Unternehmen, die den mit der Verwaltung von Rechenzentren verbundenen Aufwand reduzieren wollen, können die Apex-Data-Storage-Services in einem Equinix-IBX-Rechenzentrum nutzen. Dell Technologies stelle auch in diesem Fall die Infrastruktur bereit und übernehme die Verwaltung sowie die Wartung.

Dell gab zusätzlich weitere Apex-Services und DevOps-Funktionen bekannt, die das Arbeiten in der Multi-Cloud vereinfachen sollen. Die Apex-Multi-Cloud-Services stellen Speicherressourcen und Datensicherung als As-a-Service-Angebot zur Verfügung – inklusive Zugriff auf die gängigen Public Clouds über eine einzige Konsole. Mit den SaaS-basierenden Apex-Backup-Services seien Unternehmen zudem in der Lage, ihre Anwendungen, Endpunkte und hybriden Workloads in der Public Cloud abzusichern. Außerdem bringe das Project Alpine die Block- und File-Storage-Software von Dell in die Public Cloud. Dies soll die betriebliche Konsistenz zwischen On-Premises- und Public-Cloud-Umgebungen verbessern. Mit Hilfe von DevOps-fähigen Plattformen und dem erneuerten Developer-Portal lasse sich darüber hinaus die Entwicklung von Applikationen beschleunigen und die Produktivität der IT insgesamt erhöhen.