Ionos bietet ab sofort mit Cloud Cubes eine virtuelle private Server-Instanz, bestehend aus virtuellen Rechenkernen (vCPU), Arbeitsspeicher sowie Direct-Attached NVMe-Storage für schnelle Reaktion bei Anwendungen.

Die Cloud Cubes seien voll in das Ionos-Cloud-Angebot integriert. So sollen sich die Computing-Kapazitäten direkt mit allen hauseigenen Cloud-Services wie zum Beispiel Compute Engine kombinieren lassen. Laut Ionos können Nutzende sie mittels Cloud-Configuration-Management-Tools, SDKs sowie nativ über die Cloud-API einfach automatisieren oder schnell über die grafische Benutzeroberfläche des Datacenter-Designers zur Verfügung stellen.

Zudem lassen sich Cloud Cubes in öffentlichen und privaten LANs sowie in Kombination mit den Netzwerk-Features Managed NAT Gateway oder Managed Network Load Balancer nutzen und um Network Block Storage (HDD sowie SSD) an individuelle Bedürfnisse anpassen, so die weiteren Angaben. Zusätzlich seien sie durch den Backup-Service unterstützt.

Zum Start sind Cloud Cubes in sechs verschiedenen Konfigurationen erhältlich, die sich laut Ionos verbrauchsabhängig abrechnen lassen:

vCPU RAM Storage Kosten Cubes XS 1 1 GByte 30 GByte 0,0069 EUR / h Cubes S 1 2 GByte 50 GByte 0,0125 EUR / h Cubes M 2 4 GByte 80 GByte 0,0250 EUR / h Cubes L 4 8 GByte 160 GByte 0,05 EUR / h Cubes XL 6 16 GByte 320 GByte 0,10 EUR / h Cubes XXL 8 32 GByte 640 GByte 0,20 EUR / h

