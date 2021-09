Toshiba Electronics Europe hat dem Portfolio seiner N300-NAS- und X300-Performance-Festplatten weitere 18-TByte-Modelle hinzugefügt. Die beiden Laufwerke arbeiten auf Basis der FC-MAMR-Technik (Flux Control Microwave Assisted Magnetic Recording), die Toshiba Anfang dieses Jahres angekündigt hatte.

Um den im Schreibkopf der Festplatten erzeugten Magnetfluss besser zu steuern und effektiv zu fokussieren, kommt beim FC-MAMR ein Spin-Torque-Oszillator (STO) zum Einsatz. Der fokussierte Magnetfluss präzisiert Schreibvorgänge, reduziert so die magnetische Fläche pro Bit und erreicht eine höhere Datendichte im Vergleich zu vorherigen Generationen von CMR-Festplatten, so Toshiba. Dadurch habe man eine Steigerung der Laufwerksdichte um weitere 12,5 Prozent erreicht – und damit die Kapazität der 16-TByte-Festplatten um jeweils zwei TByte vergrößert.

Die aktuellen N300- und X300-Laufwerke haben zwar äußerlich das industrieweite 3,5-Zoll-Standardformat, verwenden aber das proprietäre Festplattendesign der dritten Generation mit neun Disks und Heliumversiegelung. Die hauseigenen Laserschweißtechniken sollen dafür sorgen, dass das Helium sicher im Inneren der Laufwerke versiegelt bleibt.

Die N300-Serie sei vor allem für Netzwerkspeicher- (NAS-) und Private-Cloud-Storage-Anwendungen im Home-Office sowie für kleine Unternehmen geeigent und in Systemen mit bis zu acht Laufwerksschächten nutzbar. Die Festplatten dieser Serie haben eine Leistung von 7.200 Umdrehungen pro Minute (U/min) und verfügen über integrierte RV-Sensoren, um die Auswirkungen von Rotationsschwingungen zu kompensieren, so die weiteren Angaben. Sie seien für einen zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr ausgelegt und sollen eine MTTF-Rate (meantime to failure) von 1,2 Millionen Stunden bieten. Laut Toshiba erreichen die Festplatten überdies eine Arbeitslastrate von 180 TByte pro Jahr.

Die Laufwerke der X300-Serie seien vor allem für den Einsatz in PC- und High-End-Desktop-Workstations, Spielekonsolen und Home-Media-Geräten gedacht. Ihre Leistung betrage ebenfalls 7.200 U/min und ihre Mechanismen für die Laufwerksstabilisierung sollen für eine verbesserte Zuverlässigkeit im Betrieb sorgen. Die Cache-Technik von Toshiba verbessere die Cache-Zuweisung während der Lese- und Schreibvorgänge, um eine hohe Leistung in Echtzeit zu erzielen.

Alle Festplatten der N300-Serie haben eine Garantie von drei Jahren, die der X300-Serie von zwei Jahren. Die 18-TByte-Varianten der Laufwerksserien sollen im vierten Quartal 2021 zur Verfügung stehen.

