Arcserve kündigte Updates für ShadowXafe und OneXafe Solo an. Beide Backup- und Wiederherstellungslösungen seien nun mit erweiterten Funktionen ausgestattet, darunter eine einfachere Verwaltung, eine optimierte Wiederherstellung und die Unterstützung für unveränderlichen Speicher (Immutable Storage) in der Cloud.

Die vereinfachte Verwaltung ermögliche es nun, die Statusprüfung für bekannte Problemrechner vorübergehend auszusetzen. Darüber hinaus biete sie eine zusätzliche Erkennung und Benachrichtigung, wenn innerhalb von 24 Stunden keine Meldungen über Replikationen erfolgen. Zudem lasse sich OneSystem für die Aktualisierung von Agenten und Service-Knoten nutzen.

Die optimierte Wiederherstellung ermögliche es, Backup-Aufträge zu staffeln, um die Priorisierung und Skalierbarkeit in großen Umgebungen sicherzustellen. Das integrierte DRaaS (Disaster Recovery as a Service) biete eine erweiterte Unterstützung für Wasabi Cloud Object Lock für eine sichere Cloud-Immutability. Darüber hinaus gewährleistet die WAN-optimierte Replikation eine schnelle und effiziente Datenübertragung für eine durchgängige Geschäftskontinuität, so Arcserve.

ShadowXafe ermöglicht Partnern (MSPs) und Endbenutzern eine zuverlässige Datenwiederherstellung mit einem optimierten und intuitiven Management-Workflow für physische und virtuelle Workloads – sowohl On-Premises im eigenen Rechenzentrum als auch in der Cloud. Im Falle eines systemweiten Ausfalls, einer Datenbeschädigung oder einer anderen Katastrophe ermögliche die VirtualBoot-Technik von ShadowXafe die Wiederherstellung einer virtuellen Maschine innerhalb von Millisekunden und die Wiederherstellung einer gesamten Infrastruktur innerhalb von Minuten.

OneXafe Solo ist eine Plug-and-Play-Datenschutz-Appliance zur Erhaltung der Business Continuity, die Daten direkt zu den Arcserve-eigenen Cloud-Services transferiert. Sie biete eine orts- und zeitungebundene Cloud-basierte Verwaltung über einen beliebigen Web-Browser.

Der Datenschutz-Workflow ist über OneSystem, einer Cloud-basierten Management-Plattform mit SLA-basiertem Schutz-Framework, verwaltet. Das Dashboard gebe jederzeit einen Überblick über den Zustand des Systems.