SEP stellte die aktuelle Version seiner Backup- und Datensicherungslösung vor. Sesam Jaglion verfüge über vielfältige Funktionen, um sich besser den wachsenden Bedürfnissen der sich wandelnden IT-Umgebungen anzupassen. Der erweiterte Umfang betreffe die Unterstützung von Nutanix AHV, eine vergrößerte Support-Matrix der unterstützen Lösungen, sowie die Optimierung der Benutzerumgebung.

Mit Sesam Jaglion können Anwender ihre Daten mit hoher Zuverlässigkeit, schnell und einfach sichern und wiederherstellen, so das SEP-Versprechen. Im Bereich der Deduplizierung habe man nun Si3 NG eingeführt, das einen Geschwindigkeitsschub mit sich bringen und auch Datenspeicherung in der Cloud Direct-to-S3 erlauben soll. Dadurch sei eine lokale Zwischenspeicherung nicht mehr nötig. Zusätzlich erhöhe sich die Geschwindigkeit bei der Sicherung auf Tape um bis zu 40 Prozent. Außerdem seien die Metadaten von Tapes nun löschbar. So sollen sich Daten DSGVO-konform in Backup-Sets löschen und das RTBF (Right to be forgotten) individuell umsetzen lassen.

Laut SEP bringt die aktuelle Version einen verbesserten Web-Restore-Assistent mit, über den sich in der Browser-Oberfläche fast alle Aufgabentypen wiederherstellen lassen. Hervorzuheben sei hier der Single-File-Restore, also die individuell wiederherstellbaren Dateien aus einem Backup-Set, der nun auch für virtuelle Maschinen zur Verfügung steht. Die erweiterte Engine zur regelbasierten Automatisierung der Auftragserstellung übersehe keine Virtuellen Maschinen (VMs) oder Datenbanken in der IT-Umgebung und erfasse diese entsprechend für die Datensicherung. Die ausfallsichere Änderungsverfolgung, basierend auf Resilient Change Tracking (RCT), sichere virtuelle Hyper-V-Maschinen zuverlässig. Zusätzlich sollen sich in der aktuellen Version VMs in der vCenter-Struktur anzeigen und verwalten lassen.

In Sesam Jaglion hat SEP laut eigenem Bekunden die Support-Matrix nun auch für HCL Domino 12, Red Hat Virtualization RHVE 4.4, Debian 11 Linux sowie Linux auf ARM erweitert. Außerdem sei die Verschlüsselung OpenSSL 1.1.1 / TLS2 unterstützt. Im Bereich der Deduplizierung von Backup-Daten habe man die Inline-Deduplizierung eingeführt. Sie soll doppelte Datenfragmente erkennen und die Wiederherstellung optimieren, indem sie doppelte Dokumente nur einmal wiederherstellt. Der Einsatz aktueller Hardware- und Softwaretechniken und die entwickelten Schnittstellen erlauben die Datenwiederherstellung aus verschiedenen Systemen und erhöhen die Performance, Skalierbarkeit und Backup-Geschwindigkeit, so das Versprechen.

Im Bereich der Sicherheit hat Sesam Jaglion ein neues Authentifizierungskonzept erhalten. Nun könne nur noch ein Benutzer mit Superuser-Rechten die Authentifizierung konfigurieren und Berechtigungen (ACLs) an angelegte Benutzer vergeben. Die internen Benutzer lassen sich über ein signiertes Zertifikat, anstelle eines Benutzerpasswortes, authentifizieren, so die weiteren Angaben. Für Managed Service Provider (MSP) stehen Account-basierte Berechtigungen für VMs und ein MSP-Report zur Verfügung.

Mit dem Cloud-Application-Protection-Service (CAPS) ermögliche SEP zudem eine DSGVO-konforme Cloud-to-Cloud-Backup- und Data-Loss-Prevention-Lösung für Microsoft 365, Salesforce, G Suite/Workspace und Dynamics 365.

SEP bietet laut eigenem Bekunden verschiedene Lizenzmodelle an. Diese sollen von der einfachen Volumenlizenzierung nach TByte-Datenvolumen, bis hin zur speziellen Lösung und Lizenzierung für Managed Service Provider (MSPs) reichen.