NetApp, Anbieter von Cloud-Data-Services, und appliedAI, eine Initiative des Innovations- und Gründerzentrums der TU München (UnternehmerTUM) im Bereich künstliche Intelligenz, verfolgen seit Kurzem mit gemeinsamem Engagament das Ziel, KI-Technik in deutsche Unternehmen zu tragen.

Um die digitale Transformation voranzutreiben, haben beide Unternehmen einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Im Gespräch mit der LANline äußerten sich Alexander Waldmann, Director of Operations and Technology bei appliedAI, und Hermann Wedlich, Manager Business Development und strategische Partnerallianzen DACH bei NetApp, zu der Motivation, die hinter der Kooperation steht.

Während der aktuellen Coronapandemie ist das Ziel vieler Unternehmen, digital gut aufgestellt zu sein, sehr wichtig. Nach Angaben von Waldmann könne KI als Kickstarter für den Schritt in die digitale Transformation fungieren; appliedAI sieht den Themenbereich KI als großen Treiber für künftige Business-Modelle. Daher fokussiert sich die Initiative auf die Adaption bestehender KI-Techniken, indem sie Technikpartner vereint, um KI-interessierten Unternehmen eine umfangreiche Plattform bieten zu können. NetApp könne eine Integrationsumgebung in bereits bestehenden Systemen zur Verfügung stellen und KI-Workflows unterstützen, so Waldmann.

Der Hersteller sieht in künstlicher Intelligenz die nächste große Technikwelle. Unter anderem deshalb erwartet das Unternehmen durch die Kooperation mit applied­AI einen großen Mehrwert auch für die eigenen Nutzer. Wedlich dazu: „Mit appliedAI hat NetApp einen neutralen Partner an seiner Seite, der die Nutzer auf Basis von NetApps IT-Architekturen berät.“ Er fügte hinzu: „Es handelt sich um ein Teamplay, bei dem mehrere Teams zusammenarbeiten und aufeinander eingespielt sein müssen.“

Seite 1 von 2

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

1.2. Daten und Datenstrukturen

Verwandte Artikel

Storage

künstliche Intelligenz