Die AFF-C250-Lösung von NetApp.

NetApp, Cloud- und datenorientierter Softwareanbieter, stellte Erweiterungen seines On-Premises- und Hybrid-Cloud-Portfolios vor. Zum Angebot zählt mit Advance ein Portfolio von Storage-Programmen und -Garantien, das der Anwenderschaft dabei helfen soll, ihre On-Premises-Umgebungen kosteneffizient und zukunftssicher zu gestalten. Zudem steht ab März 2023 eine Reihe weitere All-Flash-Storage-Lösungen zur Verfügung.

NetApp präsentierte die AFF-C-Serie und eine Ergänzung der AFF-A-Serie um AFF A150. Die AFF-C-Serie biete Flash-Performance und bleibe dabei kostengünstig und effizient. Diese Serie bietet man mit der All-in-One-Lizenz Ontap One an, die das gesamte anbietereigene Software-Angebot enthalte. Unternehmen sollen flexibel den für ihre VMware-, Datenbank- und File-Workload-Anforderungen richtigen Storage auswählen können.

Die AFF-C-Serie umfasst AFF C250, AFF C400 sowie AFF C800. Sie ermögliche eine garantierte Storage-Effizienz, um den Storage-Fußabdruck und die Energiekosten eines Unternehmens zu verbessern. Zudem biete sie eine nahtlose Skalierbarkeit On-Premises, damit die Nutzerschaft die benötigte Kapazität und Leistung mit dem Wachstum ihrer Daten skalieren kann. Außerdem verspricht NetApp Datensicherheit mit Ransomware-Schutz, damit wichtige Daten gesichert, verfügbar und geschützt sind.

AFF A150 erfüllt die Anforderungen mittelständischer Unternehmen sowie Niederlassungen und verzweigter Außenstellen, die ein Storage-Einstiegsprodukt mit hoher Leistungsfähigkeit benötigen, so das Verspechen. Die Lösung skaliere fließend, biete vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten und unterstütze MetroCluster IP für Hochverfügbarkeit.

Das Advance-Programm soll Unternehmen dabei helfen, komplexe, kostspielige und zeitaufwendige Aktualisierungszyklen zu vermeiden. So lasse sich bei Bedarf fortlaufend und unterbrechungsfrei Hardware erneuern, was einen effizienten, sicheren und nachhaltigen Storage gewährleisten soll. Unternehmen können dabei zwischen On-Premises- und Cloud-Storage-Optionen wählen, um ihre Umgebungen zukunftssicher zu machen, so die weiteren Angaben. Advance komme außerdem mit bewährten Verfahren und Funktionen für eine erhöhte Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit einher, die die Energieeffizienz und den Betrieb kontinuierlich verbessern und so die CO 2 -Bilanz verringern.

Als Teil von Advance biete das Lifecycle-Programm eine kostenfreie Aufrüstung der Storage-Controller-Technik alle drei, vier oder fünf Jahre. Außerdem habe die Anwenderschaft die Option, Storage Controller bereits vor Ablauf der ersten drei Jahre durch geringe Aufzahlung auszutauschen. Das Programm umfasse zudem eine optionale Anpassung der Storage-Kapazität beim Refresh, sodass Unternehmen dieselbe Kapazität nie zwei Mal kaufen müssen. Darüber hinaus profitiere man von Remote-gemanagten Software-Updates für Ontap. Ebenfalls enthalten sei ein Premium-Support mit Active IQ und Cloud Insights, die eine umfassende Transparenz und AIOps ermöglichen sollen. Dies ermögliche die Beobachtung der gesamten Infrastruktur über den Storage hinaus in einem einzigen Dashboard, um Probleme schnell erkennen zu können und die Fehlerbehebung zu vereinfachen. Ontap Essentials biete detaillierte Übersichten über Ontap-Bestände, Workloads und die Datensicherheit.

Einen weiteren Teil des Storage-Lifecycle-Programms bildet das Cloud-Advantage-Programm. Dieses erlaube Unternehmen, Controller gegen eine volle Gutschrift für NetApp-eigene Cloud-Lösungen ihrer Wahl einzutauschen. Dadurch sollen Unternehmen einfacher in die Cloud skalieren und so auf neue Geschäftsanforderungen reagieren können.