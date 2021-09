Supermicro, Anbieter von Server-, Storage- und Netzwerklösungen, kündigte sein erweitertes Portfolio von Einzelprozessor-Systemen an, die auf den Xeon-E-2300- und Xeon-Scalable-Prozessoren von Intel basieren. Diese Systeme sollen eine breite Palette von Workloads in verschiedenen Anwendungsbereichen unterstützen.

Mit Intel-Xeon-E-2300-Prozessoren sollen die Supermicro-Systeme MicroBlade und MicroCloud Anwendungen unterstützen, die eine hochdichte Computing-Infrastruktur erfordern, darunter Content-Streaming und Bare-Metal-Cloud-Instanzen. Ein Anwenderunternehmen könne auch von Rackmount-Systemen profitieren, die auf dieser Prozessorfamilie basieren. Die erweiterten I/O- und Sicherheitsfunktionen sollen die Systeme ideal für Appliances und Sicherheitsanwendungen machen.

Die Single-Socket-Systeme - basierend auf Intel-Xeon-Scalable-Prozessoren der dritten Generation, wie das 6HE SuperBlade - seien für Multi-Node-Anwendungen mit hoher Dichte geeignet. Der SuperServer E403, ein wandmontierter Edge-Server für Telekommunikationsumgebungen, nutze die höhere Anzahl an Kernen, die größere Speicherkapazität und das schnellere I/O, die erforderlich sind, um hohe Leistung zu einem optimierten Preis zu liefern.

Die Single-Socket-Systeme bieten laut Supermicro die Leistung und die Fähigkeiten, um eine breite Palette von Workloads im Rechenzentrum zu unterstützen und Rechenleistung der Enterprise-Klasse an den Edge zu bringen. Diese Systeme verfügen über PCI-E 4.0 I/O, wodurch sich Engpässe beseitigen und Anwendungen im Vergleich zu Systemen mit früheren Prozessorgenerationen beschleunigen lassen, so das Versprechen. Sie unterstützen außerdem die SGX-Sicherheitsfunktionen von Intel. Die Single-Socket-Systeme sind in verschiedenen Formfaktoren erhältlich, darunter Multi-Node-Server, Rackmount-Server und Workstations.

Die Systeme mit Intel-Xeon-Scalable-Prozessoren der dritten Generation unterstützen bis zu 16 DIMM-Steckplätze und ermöglichen so bis zu 4 TByte DRAM oder 6 TByte DRAM plus Intel Optane Persistent Memory (Pmem), so die weiteren Angaben. Die auf dem Intel-Xeon-E-2300-Prozessor basierenden Systeme liefern laut Supermicro mit bis zu acht Kernen und 128 GByte DDR4-Speicher bei 95 Watt TDP die nötige Server-Leistung für kleine Unternehmen.

