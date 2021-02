Veeam, Anbieter von Backup-Lösungen für Cloud-Daten-Management, hat die allgemeine Verfügbarkeit seiner Backup & Replication v11 bekannt gegeben. Die Lösung ermögliche Datensicherung für Cloud-, virtuelle, physische und Enterprise-Workloads. Mit den Erweiterungen sei die Daten-Management-Lösung leistungsstark und flexibel genug, um jede Phase des Datenlebenszyklus zu schützen und gleichzeitig die Komplexität einer Multi-Cloud-Umgebung für AWS, Azure und Google Cloud Platform zu bewältigen.

Mit der v11 sollen Unternehmen unter anderem Disaster Recovery mit Continuous Data Protection (CDP) als Teil einer kompletten Datensicherungslösung nutzen können. Dies ermögliche eine Minimierung von Ausfallzeiten und Datenverlusten für Tier-1-VMware-Workloads mit integrierter CDP und eine unmittelbare Wiederherstellung auf einen letzten Zustand oder einen gewünschten Zeitpunkt.

Darüber hinaus biete v11 zuverlässigen Schutz gegen Ransomware. Laut Veeam umfasst dies sichere Backups mit unveränderlichen, abgesicherten Linux-Repositories, die den Vorschriften von SEC 17a-4(f), FINRA 4511(c) und CFTC 1.31(c)-(d) entsprechen und Verschlüsselung durch Ransomware sowie versehentliches oder böswilliges Löschen verhindern. Dies basiere auf Allzweck-Servern ohne Hardware-Lock-in.

Als weiteres Merkmal gibt der Anbieter eine Reduktion der Kosten für die langfristige Datenarchivierung und -aufbewahrung bis um das Zwanzigfache an. Außerdem ermögliche V11 das Ersetzen der manuellen Tape-Verwaltung durch die Unterstützung für Amazon S3 Glacier, Azure Blob und Archive Tier Storage durch ein durchgängiges Management des Backup-Lebenszyklus mit dem Veeam-eigenen Scale-out Backup Repository Archive Tier.

Backup & Replication v11 verfüge darüber hinaus über eine erweiterte Instant Recovery. Dies soll Recovery Time Objectives (RTOs) mit Instant Recovery für Microsoft SQL, Oracle-Datenbanken und NAS-Dateifreigaben vom Pionier der Instant VM Recovery umfassen.

Veeam Agent for Mac biete Endbenutzer-Datensicherung für jedes macOS-Gerät und ergänzt die bestehenden Veeam Agents for Microsoft Windows, Linux, IBM AIX und Oracle Solaris. Außerdem stehen Veeam-gestützte BaaS und DRaaS zur Verfügung. Dadurch sei der Zugang zu Services, Lösungen und Fachkenntnissen in Zusammenarbeit mit Veeam-Service-Providern möglich.

Darüber hinaus kombiniere die Availability Suite v11 von Veeam die Backup- und Wiederherstellungs-Features von Backup & Replication v11 mit den Monitoring-, Reporting- und Analysefunktionalitäten von One v11. Diese biete Unternehmen eine umfassende Datensicherung und -transparenz, die es Nutzern ermöglichen soll, eine hohe Datenverfügbarkeit, Transparenz und Governance in Multi-Cloud-Umgebungen zu erreichen. Hinzu komme die Zugabe des Veeam-eigenen DR Pack mit Disaster Recovery Orchestrator zu einem neuen oder früheren Kauf der Availability Suite oder der Backup-&-Replication-Lösung. Der Disaster Recovery Orchestrator biete eine Automatisierung der Standortwiederherstellung und DR-Tests.

Backup & Replication v11 steht ab sofort zum Download zur Verfügung. Weitere Informationen finden sich unter www.veeam.com.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

Veeam

Backup