Um besser auf die steigenden Anforderungen an die Datensicherung einzugehen, fokussiert sich der Hamburger Softwarehersteller NovaStor auf seine Komplettlösung DataCenter. Die ganzheitliche Betrachtung der Datensicherung spreche insbesondere mittelständische Systemhäuser und Unternehmen an. Kleinere Unternehmen sollen in NovaBackup weiterhin eine Lösung für Ihren Einsatzbereich finden.

Mit DataCenter sei eine Komplettlösung erhältlich, die über eine reine Backup-Software hinausgeht. Die Backup-Experten setzen laut eigenen Angaben auf Wunsch die Datensicherung ganzheitlich auf – von der Konzeption über die Software-Implementierung bis hin zu regelmäßigen Funktionstests. Außerdem sollen Anwender und Partner von einem deutschsprachigen Technik-Support sowie einem Vertriebsteam profitieren, das sie ganzheitlich betreut. Neben den Service-Leistungen bleibe die Software von DataCenter mit einer innovativen und nutzerfreundlichen Oberfläche der Kern des Produkts. Mit der Produktentwicklung will NovaStor auch Individualprojekte realisieren können.

Die Lösung adressiere mittlere und größere Organisationen und entlaste insbesondere IT-Verantwortliche und Geschäftsführer. Den Fokus legt NovaStor eigenen Angaben zufolge ab 2021 verstärkt auf Systemhäuser und kritische Infrastrukturen, die von der bedarfsgerechten Projektunterstützung des deutschen Herstellers und Lösungsanbieters profitieren sollen.

Die Backup-Lösung NovaBackup zielt auf Kleinstunternehmen, die einzelne PCs oder wenige Server zu sichern haben. Wächst die Anzahl an zu sichernden Files und vergrößert sich somit auch die Infrastruktur, empfiehlt der Hersteller einen Wechsel zu DataCenter.

Weitere Informationen finden sich unter www.novastor.de.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

NovaStor Software GmbH

Novastor

Backup