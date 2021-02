Waxar, Augsburger Spezialist für betriebssystem-unabhängige Datensicherung, hat Unterstützung für die NVMe-Schnittstelle (Non-Volatile Memory Express) und darauf basierende Datenträger in seine Backup-Lösungen für Industrie und Office-IT integriert. Die NVMe-Technik erhöhe die Übertragungsgeschwindigkeit von SSDs und beschleunige die Abläufe bei Datensicherung und Wiederherstellung.

Robustheit, Kompaktheit und die Verarbeitung und Übertragung von Daten in hoher Geschwindigkeit machen SSDs für industrielle Anwendungen interessant. NVMe-Technik bringe sie zu Höchstgeschwindigkeit, sodass auch Echtzeitanforderungen umsetzbar sind. Mit der Integration der Technik in die Backup-Produkte richtet sich Waxar laut eigenen Angaben insbesondere an Fertigungsunternehmen, die infolge der fortschreitenden Digitalisierung immer größere Datenmengen in kurzer Zeit sichern und im Fall von Hardwareschäden oder Manipulation ohne lange Stillstandzeiten wiederherstellen müssen.

Die Backup-Software von Waxar erstelle vom Datenträger eines IPCs, der für die Steuerung von Fertigungsmaschinen eingesetzt ist, eine bit-genaue Sicherungsdatei sämtlicher produktionsrelevanter Daten unabhängig vom Betriebssystem. Da eine externe Speichereinheit die Software ausführt, seien die Produktionssysteme nicht beeinträchtigt. Eine starke Verschlüsselung erlaube die Ablage der Sicherungsdatei in der Cloud. Datensicherung und Restore laufen laut Waxar vollautomatisiert ab. Somit sollen auch Anwender ohne spezielle IT-Kenntnisse diese vornehmen können.

