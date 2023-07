Quantum ermöglicht ein Produktportfolio mit Veeam-Ready-Lösungen. Diese sollen bei der Umsetzung eines mehrschichtigen Konzepts für Datensicherheit helfen, die Cybersicherheit stärken, schnelle Wiederherstellung sowie Unveränderbarkeit und Offline-Schutz der Daten vor Ransomware bieten.

Quantum, Anbieter von Lösungen für unstrukturierte Daten, hat die Zertifizierung seines Portfolios für Back-up-Storage mit der neuen Veeam Data Platform bekanntgegeben. Inklusive der neuesten Version Veeam Backup & Replication V12. Damit bietet Quantum ein breites Portfolio an „Veeam Ready“-Speicherlösungen. Nutzer sollen mit den verschiedenen Quantum-Lösungen eine Auswahl und Flexibilität bei der Gestaltung ihrer Infrastruktur für Back-up-Storage Lösungen mit Veeam bieten. Dazu gehören ActiveScale Objektspeicher, DXi Back-up-Appliances und Scalar Tape-Libraries. Diese Produkte bieten in Kombination mit Veeam mehrschichtige, standortübergreifende Datensicherheit in jeder Umgebung und erfüllen so die Anforderungen nach Cybersicherheit, Cyberresilienz und Schutz vor Datenverlust.

Auch Quantums jüngst angekündigte Softwarelösung Quantum Myriad soll zukünftig diese Zertifizierung erhalten. Als All-Flash-Datei- und Objektspeicherplattform wurde Myriad für die schnelle Wiederherstellung geschäftskritischer Daten entwickelt und soll Veeam-Kunden eine zusätzliche Lösung zur Minimierung von Recovery Time Objective (RTO) und Recovery Point Objective (RPO) bieten.

Quantums Portfolio von „Veeam-Ready“-Produkten im Überblick:

Quantum ActiveScale: Objektspeicher, der durch Object Lock und Versionierung von Objekten eine hohes Maß an Cybersicherheit bietet und die Komplexität des Speichermanagements im großen Maßstab eliminiert. Veeams neue Smart Object Storage API (SOSAPI) wurde integriert und sorgt für eine optimierte Interaktion zwischen Objektspeicher und Veeam Backup & Replication.

„Die Integration der neuesten Veeam-Data-Protection-Plattform, einschließlich VBR V12, mit unseren Enterprise-Back-up-Lösungen bietet einen mehrstufigen, skalierbaren Ansatz zur Datensicherung, um Katastrophen oder Verluste abzufedern“, sagte Bruno Hald, General Manager und Vice President, Secondary Storage, bei Quantum. „So können Unternehmen ihren normalen Betrieb in kürzester Zeit und zu den geringsten Kosten wieder aufnehmen.“