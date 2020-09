Quantum, weltweiter Anbieter von Lösungen für unstrukturierte Daten und Video, gab bekannt, dass die Technik des LTO-Ultrium-Formats der Generation 9 ab Dezember 2020 in seinen Tape Libraries Scalar i6 und Scalar i6000 sowie in den Stornext-AEL-Archivierungssystemen verfügbar sein soll. Durch die Kombination der hohen Kapazität der LTO-9-Tape-Techik mit den Tape Libraries will man Anwendern besonders sichere und leistungsfähige Tape-Automatisierungslösungen bieten.

Die neue LTO-Generation 9 bietet eine native Kapazität von 18 TByte pro Kassette (bis zu 45 TByte bei einer typischen Komprimierung von 2,5:1) und steigere damit den Wert von Tape als eine kostengünstige, hocheffiziente Speicherung, so Quantum. Durch die Nutzung der Active-Vault-Funktion und der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), die in Scalar Tape Libraries zur Verfügung stehen, seien Unternehmen zudem vor Ransomware-Angriffen und anderen Sicherheitsrisiken geschützt, da ein echter „Air Gap“ offline entstehe.

Quantum will ab September mit der Annahme von Bestellungen für LTO-9 beginnen und bietet derzeit nach eigenen Angaben ein LTO-9-Vorkaufsprogramm an. LTO-9 soll ab dem ersten Quartal 2021 mit Scalar i3, Scalar i500, Superloader 3 und Standalone-Laufwerken erhältlich sein.



Weitere Informationen stehen unter www.quantum.com/en/products/tape-storage/ zur Verfügung.

