Der deutsche Hoster und Rechenzentrumsbetreiber Hetzner Online ergänzt sein Produktportfolio um einen weiteren leistungsstarken Dedicated Server. Der AX102 verfüge über den AMD-Ryzen-9-7950X3D-Prozessor mit 16 Kernen und 32 Threads auf Basis der Zen-4-Architektur. Acht Kerne mit 3D-V-Cache-Technik sorgen laut Hetzner für eine verbesserte Latenz und acht Standard-Kerne für eine höhere Taktung und damit für eine starke Anwendungsleistung.

Ausgestattet ist der AX102 mit 128 GByte DDR5 ECC RAM. Zusätzlich zum klassischen ECC (Error Correction Code), das Daten sowohl auf dem Speichermodul als auch beim Übertragen schützt, biete die DDR5-Speichergeneration das Fehlerkorrektur-Verfahren „On-die ECC“. Dieses führe eine autonome Fehlerkorrektur direkt im DRAM-Chip durch und erhöhe so die Zuverlässigkeit und Datensicherheit.

In Kombination mit zwei schnellen 1,92 TByte Datacenter-Gen4-NVMe-SSDs sei der Dedicated Server AX102 eine geeignete Basis für professionelle Anwendungen und komplexe Berechnungen, von CAD/CAM über Machine Learning bis hin zu 3D-Rendering und Big Data.

Der im Vergleich zum Vorgängermodell AX101 effizientere und dadurch nachhaltigere Server ist für 129,71 Euro zuzüglich einer einmaligen Setupgebühr in Höhe von 46,41 Euro am Standort in Falkenstein erhältlich, so die Hetzner-Angabe.