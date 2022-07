Sichere Zusammenarbeit gewährleisten

Die Open-Source-Datenplattform ownCloud bietet ab sofort eine erweiterte Integration in Microsoft 356. Dateien in der geschützten Umgebung von ownCloud sollen sich nun online mit den Office-Tools der Microsoft-Suite bearbeiten lassen.

Die Integration ermögliche es, direkt aus ownCloud heraus Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien mit dem Online-Editor von Microsoft 365 zu erstellen, zu öffnen, zu bearbeiten und zu speichern. Damit biete sie Organisationen eine Kombination aus Usability und Sicherheit. Statt im Public-Cloud-Dienst Microsoft OneDrive könne man sensible Dateien in ownCloud vorhalten. Diese Datenplattform können Unternehmen als Private Cloud selbst hosten oder von einem Dienstleister ihrer Wahl betreiben lassen, so die weiteren Angaben. Dadurch habe man die Datenspeicherung komplett unter eigener Kontrolle. Das ermögliche den Anwenderunternehmen nicht nur, eine geschützte Umgebung für ihre Dateien zu schaffen. Sie sollen durch gezielte Maßnahmen auch das Risiko von Ausfallzeiten oder Datenverlusten minimieren können.

Da die Integration den Online-Editor von Microsoft 365 nutzt, lasse sie sich unkompliziert ausrollen. Systemadministratoren können sie zentral zur Verfügung stellen und müssen keine lokalen Word-, Excel- und PowerPoint-Instanzen auf den Geräten der Belegschaft aktualisieren, so die Angabe von ownCloud. Zudem seien die Prozesse der Endnutzer komplett Browser-basiert. Eine Online-Anmeldung direkt bei ownCloud sei möglich und von dort aus könne man Dateien ebenfalls online mit den Office-Tools bearbeiten. Das soll Organisationen erlauben, den Einsatz privater Endgeräte im Rahmen hybrider Arbeitsmodelle bestmöglich zu unterstützen.

Mit der Lösung baut ownCloud die Kombinationsmöglichkeiten mit der Microsoft-365-Suite weiter aus. So bietet die Plattform eine nahtlose Integration in Microsoft Teams. Mit ihr soll die Nutzerschaft Dokumente aus ownCloud direkt in der Kollaborationssoftware von Microsoft sicher und komfortabel teilen und gemeinsam bearbeiten können. Die beiden Lösungen funktionieren aber komplett unabhängig voneinander, betont ownCloud. Eine Organisation, die Microsoft Teams nicht im Einsatz hat, könne die neue Office-Integration ebenfalls nutzen. Einrichten lässt sie sich über die WOPI-App (Web Application Open Platform Interface) der ownCloud Enterprise Edition.