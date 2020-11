Kioxia Europe hat sein Portfolio an Client-, Enterprise- und Rechenzentrums-SSDs um die Serie Kioxia XD6 mit SSDs im Formfaktor E1.S erweitert.

Kioxia Europe, weltweiter Anbieter von Speicherlösungen, hat sein Portfolio an Client-, Enterprise- und Rechenzentrums-SSDs um die Serie Kioxia XD6 mit SSDs im Formfaktor E1.S erweitert. Die SSDs seien die ersten SSDs nach E1.S-Standard, die auf die spezifischen Anforderungen von Hyperscale-Anwendungen zugeschnitten sind, einschließlich der Leistungs-, Strom- und Kühlanforderungen der „NVMe Cloud SSD Specification“ des Open-Compute-Projekts (OCP). Aktuell erhalten laut dem Hersteller ausgewählte Rechenzentrumskunden Muster der XD6-Laufwerke.

Die E1.x-SSDs nach dem Enterprise and Datacenter SSD Form Factor (EDSFF) habe man mit Blick auf maximale Systemdichte, Effizienz und Einfachheit entwickelt. Sie stellen laut Kioxia die Zukunft von Flash-Speichersystemen für Server in Cloud-basierenden und Hyperscale-Rechenzentren dar. Durch die Nutzung der NVMe Cloud SSD Specification des OCPs ersetze die flexible, effiziente und kleine E1.S-Form den M.2-Formfaktor des Basismoduls und biete eine höhere Speicherdichte sowie bessere Leistung, Zuverlässigkeit und Kühlung. E1.S lassen sich zudem im laufenden Betrieb wechseln, was einen weiteren Vorteil gegenüber M.2 darstellt.

Zu den Merkmalen zählen unter anderem eine sequenzielle Lese- und Schreibleistung von bis zu 6.500 MByte/s beziehungsweise 2.400 MByte/s und Sicherheitsoptionen nach TCG Opal.

Kioxia beteiligt sich nach eigenen Angaben aktiv an der branchenweiten Entwicklung von EDSFF-E1.S/L- und EDSFF-E3.S/L-Lösungen und will auch in Zukunft mit Server- und Speichersystementwicklern zusammenarbeiten, um die maximale Leistung aus Flash-Speichern, NVMe und PCIe herauszuholen.

Weitere Informationen stehen unter www.kioxia.com zur Verfügung.

