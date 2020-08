Trend Micro stellt die Lösung „Cloud One Conformity“ für Azure zur Verfügung. Die Lösung für Cloud-Security-Posture-Management soll Unternehmen bei der Bewältigung von Fehlkonfigurationen, Compliance-Herausforderungen und Risiken in der Cloud helfen.

Die Lösung ist laut Anbieter nach dem CIS Microsoft Azure Foundation Security Benchmark zertifiziert. Dies bestätige, dass Cloud One Conformity über Regeln verfügt, um die Einhaltung von über 100 Best Practices des CIS-Frameworks zu überprüfen.

Innerhalb von Unternehmen stehen für das IT-Management komplexer hybrider Cloud-Systeme häufig zu wenige Ressourcen zur Verfügung. Wegen der weiten Verbreitung von Schatten-IT-Systemen erfahren die IT-Verantwortlichen oft als letzte davon, wenn Geschäftsbereiche Cloud-Accounts ohne angemessene Sorgfalt und Aufmerksamkeit für Compliance-, Sicherheits- und Governance-Themen eingerichtet haben.

Cloud One Conformity soll diese Herausforderungen bewältigen, indem es für Sichtbarkeit und Kontrolle von Azure-Umgebungen sorgt. Die durchgängigen Cloud-Sicherheits- und Compliance-Management-Funktionen machen Anwender auf ihren Risikostatus aufmerksam und geben Empfehlungen für Gegenmaßnahmen, so Trend Micro. Auf diese Weise seien häufige Fehler wie unbefugter Datenbankzugriff und öffentlicher Zugriff auf Blob-Speicherkonten vermeidbar.

Durch die Implementierung der Conformity-API in die CI/CD-Pipeline und bestehende Arbeitsabläufe sollen DevOps-Teams potenzielle Risiken in der Cloud-Infrastruktur identifizieren können, bevor ein Einsatz in Live-Umgebungen erfolgt. Dies ermögliche eine automatisierte und proaktive Prävention.

