Mit dem BackUp Maker stellt Ascomp Software eine Lösung zur Erstellung von Datensicherungen für Windows-Betriebssysteme bereit. Diese sei sowohl für Privatanwender als auch für Unternehmen geeignet und biete Komprimierungs- sowie Verschlüsselungsfunktionen.

Laut Ascomp lassen sich mit nur wenigen Klicks in BackUp Maker Sicherungsaufträge anlegen, um ausgewählte Daten zuverlässig am gewünschten Ort abzulegen. Die Sicherung im weit verbreiteten Zip-Format sei nicht nur platzsparend, sondern lasse sich im Notfall auch mit Windows-Bordmitteln und ohne spezielle Software wiederherstellen. Ob in frei festlegbaren Intervallen, zu vorgegebenen Uhrzeiten oder beim Herunterfahren des Systems - einmal eingerichtet übernehme der BackUp Maker die Erstellung von Datensicherungen automatisch und im Hintergrund.

Immer häufiger speichern Unternehmen ihre Daten in der Cloud. Damit auch sensible Informationen bestmöglich geschützt sind, könne man Backups mit dem anerkannten Verschlüsselungsstandard AES und einer Schlüsselstärke von bis zu 256 Bit sicher verschlüsseln.

Der BackUp Maker unterstütze alle gängigen Cloud-Dienste wie OneDrive, Google Drive und Dropbox. Wer dabei nicht auf die Sync-Apps der jeweiligen Anbieter zurückgreifen möchte, kann den Upload auch per FTP/FTPS, WebDAV oder SMB durchführen, so die weiteren Angaben.

Die Version 8.1 der Lösung verfüge zudem über eine optionale Verschlüsselung der Zip-Dateistruktur, weil das Zip-Dateiformat standardmäßig nur Dateiinhalte verschlüsselt, nicht aber die oft ebenfalls vertraulichen Dateinamen und Ordnerstrukturen.

Der BackUp Maker unterstütze zudem alle gängigen Windows-Betriebssysteme sowohl in der 32- als auch in der 64-Bit-Version und lasse sich für die private Nutzung kostenlos herunterladen. Ascomp bietet auch eine kostenpflichtige Version (ab 39,90 Euro) an. Diese sei werbefreie und biete zudem einen technischen Support.