Das Ziel, das der Virtualisierungsspezialist VMware mit seiner Lösung vRealize Automation Cloud verfolgt, ist einfach: Er will das Cloud-Management in Multi-Cloud-Umgebungen vereinfachen, um einen konsistenter Betrieb über verschiedene Cloud-Anbieter und Ressourcentypen hinweg zu ermöglichen. Um die Nutzerfreundlichkeit weiter zu erhöhen, eröffnete VMware den ersten europäischen Hosting-Standort im geografisch und wirtschaftlich wichtigen Frankfurt am Main. Auf diese Weise sei der vRealize-Dienst näher bei den deutschen und europäischen Nutzern.

Die Automatisierungslösung vRealize Automation Cloud steht as-a-Service zur Verfügung und das Daten-Management erfolgt von VMware. Die Konzeption der Lösung richtet sich an IT-Anwender und soll somit DevOps in den Mittelpunkt stellen, um Agilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen.

Die Entwickler sollten in der Lage sein, sich ganz auf das Programmieren zu konzentrieren. Hier helfe vRealize Nutzern dabei, über APIs oder Katalogschnittstellen einfach und schnell Zugang zu den Ressourcen zu erhalten, die sie benötigen, um effizient arbeiten zu können. Zusätzlich minimiere das Hosting in Frankfurt Latenzzeiten und Konnektivitätsprobleme für die Anwender in Europa.

Manuelle und uneinheitliche Prozesse sind die größten Risikoquellen für große Unternehmen, so VMware. vRealize Automation Cloud standardisiere manuelle Prozesse auf der Grundlage fortschrittlicher Workflows und Infrastruktur-Pipelines. Darüber hinaus helfe es bei der Durchsetzung eines konsistenten Betriebsmodells mit einheitlichen Richtlinien über alle Clouds hinweg.

vRealize Automation Cloud soll europäische Unternehmen bei der Einhaltung von Datenhoheit, Datenschutz und anderen gesetzlichen Anforderungen unterstützen. Durch das Hosting in Frankfurt können sich die europäischen Nutzer sicher sein, dass die eigenen Daten Europa nie verlassen werden, so das Versprechen des Anbieters.

Frankfurt ergänzt die bisherigen „vRealize Automation Cloud Hosting“-Standorte im US-amerikanischen Oregon, im australischen Sydney sowie in Singapur.

Weitere Informationen stehen unter www.vmware.com/de zur Verfügung.

