Supermicro, Hersteller von Server-, Storage- und Netzwerklösungen für Unternehmen, hat seinen neuen MegaDC-Server vorgestellt. Dabei handelt es sich nach Herstellerbekunden um eines der ersten CTOS-Systeme (Commercial off the Shelf), die speziell für die schnelle Bereitstellung und höchste Leistungsanforderungen in Hyperscale-Rechenzentren konzipiert wurden.

Bei den MegaDC-Servern hat Supermicro nach eigenen Angaben die Anzahl der Komponenten reduziert und die Stromverteilungs- und Backplane-Designs optimiert, sodass die neuen Plattformen eine erhöhte Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit bieten sollen. Die neue Server-Familie besteht aus fünf Supermicro-X11-Systemen, davon zwei mit einer und drei mit zwei Höheneinheiten.

Für eine höhere Flexibilität bieten die neuen MegaDC-Server zudem OpenBMC für die individuelle Kontrolle über Funktionalität und Versionierung, Advanced I/O-Module (AIOM) mit Unterstützung von OCP-V3.0-SFF-Karten sowie Common Redundant Power Supplies (CRPS).

Ferner unterstützen die Systeme laut Hersteller zwei „2nd Generation Intel Xeon Scalable“-Prozessoren und bieten 16 Speichersteckplätze, einen AIOM-Steckplatz und duale 25GbE-Ports. Als weitere Leistungsmerkmale nennt Supermicro Großverpackungen zur Reduzierung der zum Auspacken erforderlichen Zeit sowie optimierte mechanische Konstruktionen zur Maximierung des Luftstroms zu den CPUs, Speichermodulen und GPUs.

