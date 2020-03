Auch die Büroindustrie sucht bei Klimaschutz, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit nach sinnvollen Lösungen im Unternehmensalltag. Im Büroumfeld kommen etwa Produkte aus Recyclingmaterialien zum Einsatz. Außerdem soll der Energieverbrauch möglichst stark reduziert werden. Passend zu diesem Zeitgeist entwickelt der US-amerikanische Netzwerkspezialist Trendnet seine Netzwerkgeräte mit grüner Ausrichtung und besonders niedrigem Energieverbrauch, so eine Ankündigung des Herstellers. Im Rahmen seiner „GREENnet“-Technik präsentiert Trendnet den 8-Port-Gigabit-PoE+-Switch TPE-TG44g mit geringem Stromverbrauch, speziell dann, wenn der Switch nicht aktiv ist. Zudem reduziere der TPE-TG44g die Ausrüstungs- und Installationskosten, da sowohl die Daten wie auch der Strom über bereits bestehende Ethernet-Kabel übertragen werden. Dabei bietet der Unmanaged-Switch neben vier Gigabit PoE+- auch vier Gigabit Ports ohne PoE. Der PoE+-Standard liefert bis zu 30 Watt Strom je Port für Geräte wie hochleistungsfähige Wireless Access Points, Schwenk-/Neige-/Zoom-Internetkameras (PTZ) und VoIP-Telefonanlagen.

Automatische Erkennungstechnologie liefert 30 Watt an 802.3at-PoE+-Geräte, 15,4 Watt an 802.3af-PoE-Geräte und ausschließlich Daten an nicht-PoE Geräte. Eine PoE-Gesamtleistung von 61,6 Watt unterstützt bis zu vier Power-over-Ethernet-Geräte. Beim Anschließen von Netzwerkgeräten erkennt der Switch, ob diese PoE-kompatibel sind und versorgt diese automatisch mit Strom.

„Trendnet hat sich verpflichtet, umweltfreundliche Lösungen zu schaffen und eine Politik und Praxis aufrechtzuerhalten, die unsere natürliche Umwelt respektiert“, erläutert Sonny Su, Vice President Technology bei dem Hersteller. Weitere Informationen stehen unter www.trendnet.com/langge zur Verfügung.