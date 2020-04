Moxa hat die Serien EDS-2000-EL und EDS-2000-ML eingeführt, eine weitere Reihe industrieller Unmanaged Ethernet Switches mit fünf bis 18 Ports sowie Gigabit-Combo-Ports für die zuverlässige Vernetzung von mehr Knoten und mit höheren Bandbreiten. Die Switches bieten laut Moxa Quality of Service (QoS) und Broadcast Storm Protection (BSP) per DIP-Switch und ermöglichen es den Technikern vor Ort, zuverlässige Netzwerke einfach per Plug-and-Play zu erweitern.

Die beiden Serien eignen sich laut Hersteller mit ihrem kompakten Design und den zahlreichen Funktionen, die die Zuverlässigkeit erhöhen, ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Die Serie EDS-2000-EL ist ein Unmanaged Switch der Einstiegsklasse für die allgemeine Automatisierung, der fast so klein wie eine Kreditkarte ist, sodass er in jeden Schaltschrank passt. Dennoch sei der Switch mit zahlreichen Funktionen wie QoS und BSP ausgestattet, um eine zuverlässige Ethernet-Konnektivität zu gewährleisten, so Moxa.

Mit den gleichen Merkmalen wie die EDS-2000-EL-Serie ist die EDS-2000-ML-Serie ein Unmanaged Mainstream Switch für die betriebskritische Automatisierung, der mit größerer Vielseitigkeit, sofortigen Relaisalarmen, flexiblen Montageoptionen und zwei Stromeingängen ausgestattet ist, um eine höhere Zuverlässigkeit im Feld zu gewährleisten. Darüber hinaus erfülle die Serie EDS-2000-ML auch verschiedene industrielle Zertifizierungen für Anwendungen in wichtigen vertikalen Märkten.

Weitere Informationen stehen unter www.moxa.com zur Verfügung.