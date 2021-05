Inspiriert durch die zunehmende Digitalisierung sowie durch das Feedback seiner Kunden will BDA Connectivity die Kabelsuche in einer schnell zugänglichen und anschaulichen Weise verarbeiten.

Die Kabelwelt kann verwirrend sei. Welches Kabel passt zu welchem Anwendungsbereich? Kommunikationskabel haben unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten, vom Videokoaxialkabel über Hochfrequenzkabel bis zum Nano-Sensorkabel ist die Kabelwelt heterogen und für das jeweilige Anwendungsgebiet spezialisiert.

Inspiriert durch die zunehmende Digitalisierung sowie durch das Feedback seiner Kunden will BDA Connectivity die Kabelsuche in einer schnell zugänglichen und anschaulichen Weise verarbeiten. Für die Welt der Kommunikationskabel habe man ein neues Portal geschaffen: welches-kabel-wofuer.de. Dort sind allgemeine Einsatzbereiche für die verschiedenen Kabeltypen beschrieben. Der Besucher der Website gelange intuitiv in die jeweiligen Anwendungsbereiche und könne dort auf die in diesem Bereich gängigen Kabeltypen klicken, um sich über die Besonderheiten der einzelnen Kabel in Kürze zu informieren.

„Auf diese Weise nehmen wir dem Besucher Berührungsängste und schaffen eine erste Orientierung in der Kabelwelt.“, so Alexandra Zange von BDA Connectivity. Das Portal stehe jedoch nur am Anfang des Engagements.

