Panduit hat sein Angebot an intelligenten Steckdosenleisten der SmartZone-Gruppe erweitert. Die Power Distribution Units (PDU) sollen nun über eine höhere Steckplatzdichte und Zuverlässigkeit verfügen, unterstützt durch integrierte Intelligenz.

Mit der G5 iPDU 4-in-1 Outlets erhalte die Anwenderschaft mehr Flexibilität bei den Anschlussmöglichkeiten, indem sich eine einzelne Steckdose sowohl als C13/C15 als auch C13/C15/C19/C21 verwenden lässt. Dabei unterstütze die Steckdosenleiste auch C15/C21-Netzkabel bei hohen Temperaturen. Die höhere Ausgangsdichte entspricht den aktuellen und zukünftigen Anforderungen an Rack-PDUs, da man einen Ausgang mit einer Vielzahl von Verbindungen nutzen kann, so die Panduit-Angabe. Zudem lassen sich die G5 iPDUs auch mit den Panduit-eigenen Netzkabeln mit doppelter Verriegelung ausstatten, womit sich ein versehentliches Trennen der Stromversorgung verhindern lassen soll.

Panduit hat laut eignem Bekunden zusätzlich zu der Aufgabe als Stromverteilungseinheit und Energieüberwachungsgerät noch weitere Funktionen integriert. So überwachen die Einheiten die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte und die Umgebung des Rechenzentrums, indem sie kontinuierlich die Stromkreisversorgung und physikalischen Umgebungsbedingungen wie Feuchte oder Temperatur monitoren. Die G5 iPDU erhält man in den Varianten Monitored Input (MI), Monitored Switched (MS) und Monitored and Switched per Outlet (MSPO) in den Leistungskapazitäten von 8,6 kW bis 43,5 kW mit 42 bis 48 Ausgängen. Diese Leistungskapazitäten sind laut Herstellerangaben höher als zuvor und versorgen mehrere Geräte über eine einzige PDU, wobei sich auf Wunsch die Ausgänge einzeln überwachen lassen.