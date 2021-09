Mit den Modellen R01 und R02 ergänzt die BU Multimedia Solutions (MMS) der Prysmian Group ihre UCFIBRE-Produktfamilie um zwei feuerfeste, sehr leichte und kostengünstig konzipierte Glasfaserkabel für den universellen Einsatz im Innenraum wie auch für kürzere Außenanwendungen. Beide Zentralrohrkabel sind mit zwei bis zu 24 Glasfasern und einem FireRes-Mantel ausgestattet.

Das Modell R01 erfüllt die Anforderungen der CPR-Klasse Cca s1a d1 a1, das R02 die Brandschutzklasse B2ca s1a d1 a1. Im Brandfall halten sie die Datenübertragung bis zu 120 Minuten aufrecht. Gelgefüllt, wasserdicht und mit gewellter Stahlbandarmierung ausgestattet eignen sich R01 und R02 speziell für die Verlegung in Tunneln und Tunnelgängen.

Mit den Kabeltypen erweitert das Unternehmen sein Portfolio an feuerfesten Kabeln um universell einsetzbare und zugleich kostengünstige LWL-Kabel. Sie eignen sich sowohl für die Gebäudeverkabelung als auch für anspruchsvolle, besonders raue Umgebungen. Die hochwertigen Kabel seien vielseitig für Anwendungen mit erweiterten Sicherheitsanforderungen optimiert. Ziel ist eine hochverfügbare Kabelinfrastruktur. Ähnlich den Anforderungen in Tunneln, finden sie Einsatz in großen Gebäuden oder anderen, stark frequentierten Bereichen, die bei Feuer schwierig zu evakuieren sind.

Eine der wichtigen Kabeleigenschaften für den Einsatz in den genannten Anwendungsbereichen ist im Brandfall die Funktionsfähigkeit der Kabel über einen bestimmten Zeitraum, sodass Rettungskräften mehr Zeit bei der Evakuierung bleibt. Nach ausführlicher Testung gemäß IEC 60331-25 halten die Datenübertragung bei Feuer bis zu 120 Minuten bei einer Dämpfung von 0,76 dB aufrecht. Auch die Prüfungen des Isolationsverhaltens nach EN 50200 – für die Verwendung in Notstromkreisen bei ungeschützter Verlegung – haben beide Kabel bestanden. Auch unter zusätzlicher mechanischer Belastung funktionieren sie mit einem Dämpfungswert von 1,68 dB ebenfalls zwei Stunden weiter.

Die gewellte Stahlbandarmierung macht die Kabel zudem nagetiersicher und damit geeignet für Installationen in zugänglichen Innen- und Außenbereichen wie Tunnel und Galerien. Die Kabeltypen R01 und R02 sind ab sofort mit bis zu 24 Fasern erhältlich. Mit 3000 N bieten sie eine sehr hohe Zugfestigkeit.

