Die Abteilung Multimedia Solutions (MMS) der Prysmian Group hat nach eigenen Angaben ihr Portfolio an Draka-Singlemode-Glasfaserkabel mit einer geringeren Biegeempfindlichkeit aufgerüstet. Dies umfasst ein Upgrade der G.652.D-Faser auf das Leistungsprofil der G.657.A1-Faser. Die Fasern sollen eine besonders hohe Zuverlässigkeit sowie geringe Dämpfungsverluste gerade in kritischen Situationen bieten. Sie ermöglichen enge Installationsradien und sind mit den G.652.D-Fasern vollständig kompatibel. Die Kabel werden zum selben Preis angeboten.

Der permanent ansteigende Datenverkehr erfordere eine entsprechende Übertragungskapazität und eine passende Netzwerkinfrastruktur. Nicht zuletzt begünstigen laut Draka neue Techniken wie 5G, Internet of Things (IoT) und künstliche Intelligenz diesen Trend. Die optischen Netzwerke müssen sich diesen Anforderungen so schnell wie möglich anpassen, indem sie an Dynamik zulegen, höhere Kapazitäten und geringere Latenzzeiten bieten. Gleichzeitig nimmt die Dichte zu und die optischen Netzwerke kommen platztechnisch an ihre Grenzen.



„All dies führt dazu, dass Faserbiegungen immer wahrscheinlicher auftreten. Die Verhinderung von Leistungsverlusten aufgrund von Biegeeffekten spielt daher bei der notwendigen Umstellung auf flexible und zuverlässige Glasfaserkonnektivität eine immer größere Rolle“, sagt Gerard Pera, Product Manager LWL-Datenkabel von MMS, Prysmian Group. Mit dem Upgrade reagiere MMS auf die neuen Anforderungen. Pera weiter: „Unsere neuen Glasfaserkabel sind deutlich unempfindlicher gegenüber Biegung, ohne hohe Verluste zu verursachen.“ Dies gelte sowohl für die Verlegung in Boden-, Tür- und Fensterleisten als auch in Racks, in denen die Kabel aufgrund von Platzmangel stark gebogen sind.



Gegenüber der bisher eingesetzten G.652.D-Glasfaser weisen G.657.A1-Fasern einen wesentlich geringeren Dämpfungsverlust auf. „Bei einer biegeunempfindlichen G.657.A1-Faser beträgt der Dämpfungsverlust beispielsweise nur 0,2 dB, wenn sie zweimal um einen Bleistift gedreht wird, während eine G.652.D-Faser bis zu 11 dB verliert“, so Pera. Die verbesserte Singlemode-Faser verfüge über ein Standard-Stufenindexprofil, das nicht durch zusätzliche Strukturen in der Ummantelung unterstützt wird. Dadurch ist sie zu allen installierten Netzanwendungen vollständig kompatibel.



Der Kabelhersteller fertigt nach eigenem Bekunden alle Verkabelungsprodukte in seinen europäischen Produktionsstätten. Die BU MMS entwickelt optimierte Kabelsysteme, die auf der sogenannten Bend-Bright-Fasertechnik basieren.

Weitere Informationen stehen unter www.prysmiangroup.com zur Verfügung.

