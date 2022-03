Einblasbares Zentralader-Kabel: flammwidrig und leichtgewichtig

Die Abteilung Multimedia Solutions (MMS) der Prysmian Group hat mit „Draka UCHome Fibre Idrop 250 Drag and Blow BBXS LSZH-FR B2ca“ ein weiteres Zentraladerkabel auf den Markt gebracht. Insidern verrät die Bezeichnung bereits die wichtigsten technischen Merkmale.

Während das Produktpendant, das UCHome Fibre Idrop 900, in einer 250-Meter-Reelex-Box verpackt ist, hat MMS den Neuzugang auf Spule gewickelt. Netzwerktechniker können das extrem biegsame LWL-Kabel (OS2) mit Aramid Roving und FireRes-Mantel per Einblastechnik installieren oder wie gewohnt verlegen, so der Hersteller.

Das hochflammwidrige Zentraladerkabel eigne sich zur Montage in Zugangsnetzen und in Innenräumen, hat eine Zugfestigkeit von 250N und erfüllt die anspruchsvolle CPR-Brandschutzklasse B2ca s1a d1 a1. Je nach Faseranzahl (vier, acht oder zwölf) hat es einen Außendurchmesser von 2,3 oder 2,8 Millimeter.

Mit dem Kabel ergänzt die BU MMS ihre Idrop-Fibre-Produktserie um ein montagefreundliches, feuerresistentes LWL-Kabel mit zentraler Bündelader, das einer anspruchsvollen EU-Brandschutzklasse entspricht. „Besonders das vierfasrige Kabel, kommt für die Verlegung vom Hausübergabepunkt zum Multimedia-Verteiler beziehungsweise zu den einzelnen Anschlussdosen zum Einsatz. Durch die biegeunempfindliche BBXS-Faser ist das Kabel mit einem Durchmesser von nur 2,3 Millimetern für die Verlegung hinter Sockelleisten geradezu prädestiniert“, sagte Norbert Wunsch, Area Sales Manager South-East Germany bei der Prysmian Group.

Mit einer Zugkraft von 250 Newton eigne sich das Kabel sowohl für eine Verlegung im Installationsrohr als auch in einer Speedpipe 7x1,5. Das Kabel verfügt über einen halogenfreien, raucharmen Außenmantel (LSZH-FR) gemäß EN/IEC 60332-3-25, IEC/EN 60754-1/2 und IEC/EN 61034-2.