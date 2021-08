Für unterschiedliche Anforderungen hat Sommer Cable mehrere Tischanschluss-Sets entwickelt, sowohl als An- oder Aufbauversion als auch zum integrierten Einbau.

Für unterschiedliche Anforderungen hat Sommer Cable mehrere Tischanschluss-Sets entwickelt, sowohl als An- oder Aufbauversion als auch zum integrierten Einbau. Der mechanisch stabile und modulare Aufbau erlaube für alle Sets jederzeit eine Nachrüstung oder Modifikation.

Tägliche Gespräche mit Anwendern und Planern zeigen laut Sommer Cable, welch großer Druck im Rahmen der Digitalisierung und rechtlicher Vorgaben wie etwa dem Medienentwicklungsplan (MEP) oder des technisch-pädagogisches Einsatzkonzeptes (TPK) auf den Entscheidern liege. Als Hersteller für Anschlusstechnik liefere man dafür eine besonders geeignete Basis für jede Form von digitaler Medieninstallation und -integration und ermögliche so eine sichere Infrastruktur für die Digitalisierung in Schulen, Universitäten, Pflegeeinrichtungen, Gemeinden, Konferenzräumen oder an Arbeitsplätzen.

Für die schnelle und einfache Installation ohne Veränderung am Möbelstück empfiehlt sich laut dem Hersteller das kompakte, kostengünstige Einsteiger-Set Light 1 mit Schraub- oder Klebefixierung. Universalwinkel erlauben verschiedene Ausrichtungen - eine schräge, dem Nutzer zugeneigte Auftischlösung sei ebenso möglich wie die unsichtbare „hängende“ Installation unter der Tischplatte. Zur Auswahl stehen drei Standardfarben. Wunschfarben gibt es auf Anfrage.

Frontseitig bietet der HDMI-Eingang den Anschluss eines Computers oder Notebooks, zudem sind zwei GHMT-zertifizierte Netzwerkdosen nach Kategorie 6 A mit 10 GBit/s für das Hausnetzwerk sowie drei Steckdosen zur Stromversorgung vorhanden. Rückseitig befinden sich ein anschlussfertiges aktives HDMI-Anschlusskabel HI-HDRL für einen Bildschirm/Beamer sowie anschlussfertige Netzwerk- und Stromanschlussleitungen in gewünschter Länge. Für ein sauberes Kabel-Management am Tischfuß ist ein zwei Meter langer Gewebeschlauch in silbergrau enthalten.

