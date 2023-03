Verkabelungs- und RZ-Infrastruktur zum Anfassen: Neben zahlreichen Fachvorträgen gab es auf dem Tech Forum auch viel neue Technik zu begutachten.

Auf dem Tech Forum trifft sich seit vielen Jahren die Spitze der Verkabelungs- und Infrastrukturbranche. Die Vorträge und Diskussionen verdeutlichten, wie wichtig diese notorisch unterbewerteten Gewerke für die Digitalisierung sind.

Einen gelungenen Start in das Jahr 2023 konnte das LANline Tech Forum in München am 14. und 15. Februar vermelden. Mit rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, einer ansehnlichen Zahl von Sponsoren und vielen Kooperationspartnern erreichte das Event schon fast wieder Vor-Corona-Dimensionen.

Das Veranstaltungshotel in der Nähe des Münchner Gasteigs war sowohl in der umfangreichen Ausstellung, im Plenum und den Breakout-Sessions an beiden Tagen gut gefüllt – ein Beweis dafür, dass die vermeintlich wenig „sexy“ Themen Verkabelung und Rechenzentrums-Infrastruktur in Zeiten der allgegenwärtigen Digitalisierung auf ein besonders großes Interesse stoßen.

Neben einer Reihe von Technikvorträgen, für die in erster Linie die Spezialistinnen und Spezialisten aus den Partnerunternehmen verantwortlich zeichneten, gab es zum Beispiel vielbeachtete Beiträge vom VDE, der Technischen Hochschule Deg­gendorf sowie vom Verband Innovativer Rechenzentren (VIRZ).

Die Bildungsakademie der Netzwerkindustrie (BdNI) war sowohl durch einem Vortrag wie auch einen Demonstrationsstand zur LWL-Konfektionierung vertreten. Außerdem hatte die BdNI innerhalb des Tech Forums zum Stammtisch ihrer GIV-Sachverständigen geladen. Last, but not least zählen zu den weiteren Partnern des Tech Forums die German Datacenter Association (GDA) sowie das Startup-Unternehmen GreenDCision.

In seiner Eröffnungs-Keynote hatte sich Thomas Sentko, Normungs-Manager beim VDE, gleich zwei Aufgaben gestellt: Zum einen ging es darum, die doch so trockene Materie der Verkabelungsnormung ins rechte Licht zu rücken – und den hohen praktischen Nutzen von Standards für die Installation und den Betrieb von LAN- und Rechenzentrumsverkabelung zu demonstrieren. Zum anderen beschrieb Sentko ausführlich die Initiativen, mit denen auch die Normungsgremien dem Fachkräftemangel – unter anderem beim Breitbandausbau – entgegenwirken wollen. Außerdem verdeutlichte der VDE-Manager, wie wichtig es ist, dass auch die Anwenderseite der Branche ausreichend in der Normung vertreten ist.

